Картина анализа спинномозговой жидкости при менингите
Состояние
Преобладающий тип клеток*
Белок*
Глюкоза*
Специфические тесты
Нормальное состояние СМЖ
Все лимфоциты† (0-5 клеток/мкл)
< 40 мг/дл
Уровень глюкозы в крови > 50%
Нет
Бактериальный менингит
Уровень лейкоцитов (обычно полиморфноядерные нейтрофилы), часто значительно увеличен
Повышены
Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)
Окрашивание Грама (выход высок, если присутствуют 105 колониеобразующих бактериальных единиц/мл)
Бактериальная культура
Панель мультиплексной ПЦР, если доступно
Вирусный менингит
Лимфоциты (могут быть смешанными; полиморфноядерные нейтрофилы и лимфоциты в течение первых 24-48 часов)
Повышены
Обычно нормальный
Панель множественной ПЦР (если доступна) и/или традиоционная ПЦР (для проверки на энтеровирусы или простой герпес, опоясывающий лишай или вирус лихорадки Западного Нила)
IgM (для проверки на вирус Западного Нила и другие арбовирусы)
Туберкулезный менингит‡
ПМЯ и лимфоциты (зачастую смешанный плеоцитоз)
Повышены
Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)
Кислотоустойчивое окрашивание
ПЦР
Микобактериальная культура (в идеале с использованием образца ЦСЖ ≥ 30 мл)
Интерферон-гамма тесты сыворотки и (если имеется) ЦСЖ
Тест на резистентность микобактерий туберкулеза к рифампицину§
Грибковые менингиты
Обычно лимфоциты
Повышены
Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)
Тестирование на криптококковый антиген
Мультиплексная ПЦР-панель, если она доступна (является дополнительным тестом, не заменяющий другие тесты)
Серологические тесты на Coccidioides immitis или специфический антиген гистоплазм (Histoplasma), особенно если пациенты недавно находились в эндемичных районах
Грибковые культуры (в идеале с использованием образца ЦСЖ ≥ 30 мл)
Окрашивающая тушь (для организмов Cryptococcus sp)
* Изменения в подсчете клеток, уровнях глюкозы и белка могут быть минимальными для пациентов с чрезвычайно ослабленным иммунитетом. После проведения люмбальной пункции необходимо измерить уровень глюкозы в крови для определения его соотношения с уровнем глюкозы в СМЖ.
†Небольшое количество клеток может присутствовать как правило, у новорожденных или у пациентов после судорог.
‡ При туберкулезном менингите, кислоустойчивое окрашивание СМЖ может быть нечувствительным, чувствительность ПЦР составляет лишь около 50%, и посев культуры требует до 8 недель. Положительные исследования ЦСЖ на гамма-интерферон указывают на туберкулезный менингит, но сыворотка теста на гамма-интерферон может лишь указать на предварительную инфекцию. Таким образом, подтвердить диагноз туберкулезного менингита достаточно трудно, и даже в том случае, если он решительно подозревается, хоть диагноз и не подтвержден, проводится предположительное лечение.
§ Xpert MTB/RIF (автоматический экспресс-тест на основе амплификации нуклеиновых кислот) может быть использован для обнаружения ДНК M. tuberculosis в СМЖ.
СМЖ = спиномозговая жидкость; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ПМЯ = полиморфноядерные нейтрофилы.