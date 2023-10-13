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Картина анализа спинномозговой жидкости при менингите

Состояние

Преобладающий тип клеток*

Белок*

Глюкоза*

Специфические тесты

Нормальное состояние СМЖ

Все лимфоциты† (0-5 клеток/мкл)

< 40 мг/дл

Уровень глюкозы в крови > 50%

Нет

Бактериальный менингит

Уровень лейкоцитов (обычно полиморфноядерные нейтрофилы), часто значительно увеличен

Повышены

Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)

Окрашивание Грама (выход высок, если присутствуют 105 колониеобразующих бактериальных единиц/мл)

Бактериальная культура

Панель мультиплексной ПЦР, если доступно

Вирусный менингит

Лимфоциты (могут быть смешанными; полиморфноядерные нейтрофилы и лимфоциты в течение первых 24-48 часов)

Повышены

Обычно нормальный

Панель множественной ПЦР (если доступна) и/или традиоционная ПЦР (для проверки на энтеровирусы или простой герпес, опоясывающий лишай или вирус лихорадки Западного Нила)

IgM (для проверки на вирус Западного Нила и другие арбовирусы)

Туберкулезный менингит‡

ПМЯ и лимфоциты (зачастую смешанный плеоцитоз)

Повышены

Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)

Кислотоустойчивое окрашивание

ПЦР

Микобактериальная культура (в идеале с использованием образца ЦСЖ ≥ 30 мл)

Интерферон-гамма тесты сыворотки и (если имеется) ЦСЖ

Тест на резистентность микобактерий туберкулеза к рифампицину§

Грибковые менингиты

Обычно лимфоциты

Повышены

Уровень глюкозы в крови < 50% (может быть крайне низким)

Тестирование на криптококковый антиген

Мультиплексная ПЦР-панель, если она доступна (является дополнительным тестом, не заменяющий другие тесты)

Серологические тесты на Coccidioides immitis или специфический антиген гистоплазм (Histoplasma), особенно если пациенты недавно находились в эндемичных районах

Грибковые культуры (в идеале с использованием образца ЦСЖ ≥ 30 мл)

Окрашивающая тушь (для организмов Cryptococcus sp)

* Изменения в подсчете клеток, уровнях глюкозы и белка могут быть минимальными для пациентов с чрезвычайно ослабленным иммунитетом. После проведения люмбальной пункции необходимо измерить уровень глюкозы в крови для определения его соотношения с уровнем глюкозы в СМЖ.

†Небольшое количество клеток может присутствовать как правило, у новорожденных или у пациентов после судорог.

‡ При туберкулезном менингите, кислоустойчивое окрашивание СМЖ может быть нечувствительным, чувствительность ПЦР составляет лишь около 50%, и посев культуры требует до 8 недель. Положительные исследования ЦСЖ на гамма-интерферон указывают на туберкулезный менингит, но сыворотка теста на гамма-интерферон может лишь указать на предварительную инфекцию. Таким образом, подтвердить диагноз туберкулезного менингита достаточно трудно, и даже в том случае, если он решительно подозревается, хоть диагноз и не подтвержден, проводится предположительное лечение.

§ Xpert MTB/RIF (автоматический экспресс-тест на основе амплификации нуклеиновых кислот) может быть использован для обнаружения ДНК M. tuberculosis в СМЖ.

СМЖ = спиномозговая жидкость; ПЦР = полимеразная цепная реакция; ПМЯ = полиморфноядерные нейтрофилы.

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