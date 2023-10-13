Источники, функции и воздействие витаминов
Нутриент
Основные источники
Функции
Проявления недостаточности и токсичности
Фолат (фолиевая кислота)
Сырые зеленые листовые овощи, фрукты, субпродукты (например, печень), обогащенные злаки и хлеб
Созревание эритроцитов
Синтез пуринов, пиримидинов, и метионина
Развитие эмбриональной нервной системы
Недостаточность:Мегалобластическая анемия, врожденный порок развтия нервной трубки, дезориентация
Ниацин (никотиновая кислота, никотинамид)
Печень, красное мясо, рыба, домашняя птица, бобовые, цельное зерно или обогащенные злаки и хлеб
Окислительно-восстановительные реакции
Углеводный и клеточный и метаболизм
Недостаточность: Пеллагра (дерматит, воспаление языка, дисфункция желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы)
Передозировка: избыточное поступление в организм
Рибофлавин (витамин B2)
Молоко, сыр, печень, мясо, яйца, обогащенные зерновые продукты
Многие вопросы углеводного и белкового метаболизм
Целостность слизистых оболочек
Недостаточность: Хейлоз, ангулярный стоматит, васкуляризация роговицы
Тиамин (витамин B1)
Цельное зерно, мясо (особенно свинина и печень), обогащенные зерновые продукты, орехи, бобовые, картофель
Метаболизм углеводов, жиров, аминокислот, глюкозы и алкоголя
функция клеток центральной и периферической нерной системы
Миокардиальная функция
Недостаточность: бери-бери (периферическая невропатия, сердечная недостаточность), синдром Вернике-Корсакова
Витамин А (ретинол)
Как прешественник витамина: рыбий жир, печень, яичные желтки, сливочное масло, обогащенные витамином А молочные продукты
Как провитамин в виде каротиноидов: темно-зеленые и желтые овощи, морковь, желтые и оранжевые фрукты
Образование родопсина (Фоторецепторного пигмента в сетчатке)
Целостность эпителия
Стабильность лизосом
Синтез гликопротеина
Недостаточность: Куриная слепота, перифолликулярный гиперкератоз, ксерофтальмия, кератомаляция, повышенная заболеваемость и смертность маленьких детей
Передозировка: Головная боль, шелушение кожи, гепатоспленомегалия, утолщение костей, внутричерепная гипертония, отек диска зрительного нерва, гиперкальцемия
Витамин B6 (пироксидин, пиридоксал, пиридоксамин)
Субпродукты (например, печень), цельные злаки, рыба, бобовые
Много аспектов метаболизма азота (например, трансаминирования, порфирин и синтез гема, преобразование триптофана в ниацин)
Биосинтез нуклеиновой кислоты
Метаболизм жирных кислот, липидов и аминокислот
Недостаточность: Конвульсии, анемия, невропатия, себорейный дерматит
Передозировка:Периферическая нейропатия
Витамн B12 (кобаламины)
Мясо (особенно говядина, свинина, субпродукты [например, печень]), домашняя птица, яйца, обогащенные злаки, молоко и молочные продукты, моллюски, устрицы, макрель, лосось
Созревание эритроцитов, функции ЦНС, Синтез ДНК, синтез и регенерация миелина
Недостаточность: Мегалобластная анемия, неврологические расстройства (спутанность сознания, парестезии, атаксия)
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Цитрусовые, помидоры, картофель, брокколи, земляника, сладкий перец
Формирование коллагена
Целотсность костей и кровеносных сосудов
Карнитин, гормон и аминокислота формирование
Заживление ран
Недостаточность: Цинга (кровоизлияния, шаткость зубов, гингивит, дефекты костей)
Витамин D (холекальциферол, эргокальциферол)
Прямое облучение кожи ультрафиолетовыми лучами спектра В (главный источник), обогащенные молочные продукты (основный источник пищи), рыбий жир, жирная рыба, печень
Поглощение кальция и фосфата
Минерализация и восстановление костной ткани
Тубулярная реабсорбция кальция
Инсулин и функционирование щитовидной железы, улучшение иммунной функции, сокращение риска аутоиммунной болезни
Недостаточность: Рахит (иногда с тетанией), остеомаляция
Передозировка: Гиперкальцемия, анорексия, почечная недостаточность, метастатические кальцификаты
Группа витаминов Е (альфа-токоферол, другие токоферолы)
Растительные масла, орехи
Внутриклеточный антиоксидант
Акцептор свободных радикалов в биологических мембранах
Недостаточность: Гемолиз эритроцитов, неврологические расстройства
Передозировка: Склонность к кровотечениям
Группа витамина К (филлоквинон, менаквинон)
Зеленые листовые овощи (особенно капуста, шпинат и зелень салата), бобы сои, растительные масла
Бактерии в желудочно-кишечном тракте в постнеонатальный период
Формирование протромбина, прочих факторов коагуляции и костных белков
Недостаточность: Кровотечения из-за недостаточности протромбина и других факторов, остеопения