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Исследования сыворотки крови, подтверждающие болезнь Аддисона

Метод

Результат

Плазменный АКТГ

Высокий ( 50 пг/мл [ 11 пмоль/л)

Уровень кортизола в сыворотке

Низкий (< 5 μг/дл [< 138 нмоль/л])

Тест стимуляции АКТГ

Субнормальный уровень (т. е. уровень кортизола на 30 минуте должен быть < 15-18 мкг/дл [< 414-497 нмоль/л] согласно анализу)

Продолжительный (24 часа) тест стимуляции АКТГ

Через 1 час уровень кортизола должен быть ниже среднего значения и не должен повышаться на протяжении следующих 24 часов

AКТГ = адренокортикотропный гормон.

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