skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца

Приложение

Тесты

Функция левого желудочка

Компьютерная томография (КТ) сердца

Контрастная вентрикулография

Эхокардиография

Синхронизированная магнитно-резонансная томография (МРТ)

Полипозиционная радиоизотопная сцинтиграфия миокарда

Визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)

Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ) перфузионной визуализации миокарда

Диагностика и прогнозирование ИБС

Коронарография

Нагрузочные и фармакологические стресс-тесты с ЭКГ, сцинтиграфией миокарда или эхокардиографией

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование

Магнитно-резонансная ангиография

Многоканальная КТ- коронарография

Жизнеспособность миокарда

Позиционная магнитно-резонансная томография

PET

ОФЭКТ перфузионной визуализации миокарда в состоянии покоя

Стресс-эхокардиография (с использованием малых доз добутамина)

По этим темам