Исследования, используемые для уточнения анатомических особенностей и функции сердца
Приложение
Тесты
Функция левого желудочка
Компьютерная томография (КТ) сердца
Контрастная вентрикулография
Синхронизированная магнитно-резонансная томография (МРТ)
Полипозиционная радиоизотопная сцинтиграфия миокарда
Визуализация с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)
Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ) перфузионной визуализации миокарда
Диагностика и прогнозирование ИБС
Нагрузочные и фармакологические стресс-тесты с ЭКГ, сцинтиграфией миокарда или эхокардиографией
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
Магнитно-резонансная ангиография
Жизнеспособность миокарда
Позиционная магнитно-резонансная томография
ОФЭКТ перфузионной визуализации миокарда в состоянии покоя
Стресс-эхокардиография (с использованием малых доз добутамина)