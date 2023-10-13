Исследование психического статуса
Исследование психического статуса представляет собой изучение психического состояния пациента на данный момент с помощью оценки его внешнего вида, поведения, наличия необычных, странных идей или ощущений (например, иллюзий или галлюцинаций), настроения и всех аспектов когнитивной деятельности (например, внимания, ориентированности, памяти).
Оценка психического статуса проводится у каждого пациента с его нарушением или в случае прогрессирующего острого или хронического снижения когнитивных функций. Доступно множество скрининговых шкал; особенно целесообразными являются следующие:
Регистрируются исходные результаты оценки, и затем тестирование проводится ежегодно либо при подозрении на изменения в психическом статусе.
Пациенту следует объяснить, что оценка психического статуса - просто рутинная процедура, которая не является поводом для беспокойства.
Исследование проводят в спокойной обстановке, и врач должен убедиться, что пациент хорошо слышит его вопросы. Тестирование должно проходить на том языке, которым пациент свободно владеет.
Оценка психического статуса включает в себя оценку ряда когнитивных функций. В начале врач, проводящий исследование должен убедиться, что пациент внимателен, например, определив уровень его внимания во время сбора анамнеза или попросив его немедленно повторить три любых слова. В противном случае тестирование бессмысленно.
Исследуемые параметры когнитивных функций и примеры, как именно их исследовать, включают следующие:
Ориентированность
Оцениваются 3 вида ориентированности:
Краткосрочная память
Попросите пациента повторить названия 3 предметов примерно через 2-5 минут.
Долгосрочная память
Задайте пациенту вопрос о его прошлом, например «Какого цвета был ваш свадебный костюм?» или «Какой марки был ваш первый автомобиль?»
Счет
Попросите пациента выполнить простую математическую операцию. Чаще всего используется тест на вычитание семерок: нужно от 100 отнять 7, затем от 93 отнять 7 и т.д. Другой вариант – попросить пациента посчитать, сколько пятикопеечных монет в 250 рублях.
Словарный запас
Попросите пациента назвать как можно больше предметов из одной категории (одежда, животные) за одну минуту.
Внимание и концентрация
Попросите пациента написать в прямом и обратном порядке слово из 5 букв. Как правило, используется слово "земля".
Называние предметов
Покажите пациенту предмет, например, ручку, книгу или линейку, и попросите пациента назвать предмет и его составляющие части.
Выполнение инструкций
Начните с команды, требующей действия в 1 этап, например, "Коснитесь носа правой рукой". Затем попросите пациента выполнить инструкцию из 3 действий, например "Возьмите лист бумаги в правую руку. Сложите его. Положите лист на пол."
Письмо
Попросите пациента написать предложение. Предложение должно содержать подлежащее и сказуемое и иметь смысл. Орфографические ошибки не учитываются.
Ориентированность в пространстве
Попросите пациента нарисовать часы, показывающие определенное время. Или предложите пациенту изобразить 2 пересекающихся пятиугольника.
Абстрактное мышление
Попросите пациента объяснить сходство 3 или 4 предметов (например, все они относятся к фруктам, транспортным средствам, музыкальным инструментам). Попросите пациента объяснить не очень сложную пословицу, например, "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".
Способность к умозаключениям
Попросите пациента представить ситуацию, в которой требуется принять решение, например, "Что вы сделаете, если найдете на улице запечатанный конверт с письмом?" Правильный ответ - положить его в почтовый ящик, если пациент говорит, что откроет конверт, то это может свидетельствовать о личностном расстройстве.