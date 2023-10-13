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Исследование психического статуса

Исследование психического статуса представляет собой изучение психического состояния пациента на данный момент с помощью оценки его внешнего вида, поведения, наличия необычных, странных идей или ощущений (например, иллюзий или галлюцинаций), настроения и всех аспектов когнитивной деятельности (например, внимания, ориентированности, памяти).

Оценка психического статуса проводится у каждого пациента с его нарушением или в случае прогрессирующего острого или хронического снижения когнитивных функций. Доступно множество скрининговых шкал; особенно целесообразными являются следующие:

  • Для проведения общего скрининга используется Монреальская шкала оценки когнитивных функций (MOCA), поскольку она охватывает широкий спектр когнитивных функций (например, внимание, концентрация, исполнительные функции, память, язык, зрительно-пространственные навыки, абстракция, счет, ориентация)

  • Краткая шкала оценки психического статуса используется при оценке пациентов с болезнью Альцгеймера, поскольку она сфокусирована н исследовании памяти

Регистрируются исходные результаты оценки, и затем тестирование проводится ежегодно либо при подозрении на изменения в психическом статусе.

Пациенту следует объяснить, что оценка психического статуса - просто рутинная процедура, которая не является поводом для беспокойства.

Исследование проводят в спокойной обстановке, и врач должен убедиться, что пациент хорошо слышит его вопросы. Тестирование должно проходить на том языке, которым пациент свободно владеет.

Оценка психического статуса включает в себя оценку ряда когнитивных функций. В начале врач, проводящий исследование должен убедиться, что пациент внимателен, например, определив уровень его внимания во время сбора анамнеза или попросив его немедленно повторить три любых слова. В противном случае тестирование бессмысленно.

Исследуемые параметры когнитивных функций и примеры, как именно их исследовать, включают следующие:

Ориентированность

Оцениваются 3 вида ориентированности:

  • В личности (Как Вас зовут?)

  • Во времени (Какое сегодня число?)

  • В месте (Где вы сейчас находитесь?)

Краткосрочная память

Попросите пациента повторить названия 3 предметов примерно через 2-5 минут.

Долгосрочная память

Задайте пациенту вопрос о его прошлом, например «Какого цвета был ваш свадебный костюм?» или «Какой марки был ваш первый автомобиль?»

Счет

Попросите пациента выполнить простую математическую операцию. Чаще всего используется тест на вычитание семерок: нужно от 100 отнять 7, затем от 93 отнять 7 и т.д. Другой вариант – попросить пациента посчитать, сколько пятикопеечных монет в 250 рублях.

Словарный запас

Попросите пациента назвать как можно больше предметов из одной категории (одежда, животные) за одну минуту.

Внимание и концентрация

Попросите пациента написать в прямом и обратном порядке слово из 5 букв. Как правило, используется слово "земля".

Называние предметов

Покажите пациенту предмет, например, ручку, книгу или линейку, и попросите пациента назвать предмет и его составляющие части.

Выполнение инструкций

Начните с команды, требующей действия в 1 этап, например, "Коснитесь носа правой рукой". Затем попросите пациента выполнить инструкцию из 3 действий, например "Возьмите лист бумаги в правую руку. Сложите его. Положите лист на пол."

Письмо

Попросите пациента написать предложение. Предложение должно содержать подлежащее и сказуемое и иметь смысл. Орфографические ошибки не учитываются.

Ориентированность в пространстве

Попросите пациента нарисовать часы, показывающие определенное время. Или предложите пациенту изобразить 2 пересекающихся пятиугольника.

Абстрактное мышление

Попросите пациента объяснить сходство 3 или 4 предметов (например, все они относятся к фруктам, транспортным средствам, музыкальным инструментам). Попросите пациента объяснить не очень сложную пословицу, например, "Не рой другому яму, сам в нее попадешь".

Способность к умозаключениям

Попросите пациента представить ситуацию, в которой требуется принять решение, например, "Что вы сделаете, если найдете на улице запечатанный конверт с письмом?" Правильный ответ - положить его в почтовый ящик, если пациент говорит, что откроет конверт, то это может свидетельствовать о личностном расстройстве.

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