Исследование перфузии миокарда с помощью меченных технецием-99m (Tc-99) маркеров
Маркер
Характеристики
Tc-99m-сестамиби (технетрин)
Скорость поглощения миокардом ниже, чем у таллия, однако имеет очень низкий показатель «вымывания» из миокарда, что дает дополнительное время врачу; больным в остром состоянии препарат может быть введен сразу же, а сцинтиграфическое исследование выполнено через несколько часов.
Накопление в большей степени зависит от интенсивности кровотока, чем от жизнеспособности миокарда; жизнеспособные участки с ограниченным кровотоком можно ошибочно принять за рубцы.
Исследование можно проводить за 1 день или с интервалом, с использованием малой дозы во время стресстеста и значительно большей в период отдыха.
Данные, полученные при электрокардиографии, позволяют изучать движение стенки сердца, толщину стенки миокарда и фракцию выброса.
Tc-99m-тетрофосмин
Аналогично Tc сестамиби (технетрин).
Tc-99m-тебороксим
Степень экстракции миокардом при первом прохождении высокая, с быстрым «вымыванием»; в течение 10 минут максимальный темп сердечных сокращений снижается наполовину.
В связи с быстрой динамикой затруднено использование вместе с тредмил-тестом.
Исследования показали, что изучение распределения препарата во время стресс-теста может быть окончено всего за 15 минут до фармакологического стресс-теста. Поражение коронарных сосудов можно диагностировать в процессе анализа «вымывания» из миокарда остатков вещества при введении его во время покоя, если нет необходимости выполнять стресс-тест.