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Использование групп лейкоцитов для определения отношения правдоподобия бактериемии при лихорадочных состояниях у детей*

Число лейкоцитов в крови

Число детей с бактеремией n = 127 (%)

Число детей без бактеремии N = 8629 (%)

КВ (% с бактеремией/% безбактеремии)

0–5000

0 (0,0%)

543 (6,3%)

0,00

5001–10000

3 (2,4%)

3291 (38.1%)

0,06

10001–15000

15 (11,8%)

2767 (32.1%)

0,37

15001–20000

48 (37,8%)

1337 (15.5%)

2,4

20001–25000

34 (26,8%)

469 (5,4%)

4,9

25001–30000

12 (9,4%)

155 (1,8%)

5,3

>> 30001

15 (11,8%)

67 (0,8%)

15,2

* Частота бактериемии у 8756 детей с лихорадкой, сгруппированных по количеству лейкоцитов (значения указаны на микролитр крови). ОП в каждой группе рассчитывается путем деления вероятности бактериемии навероятность отсутствия бактериемии.

КВ = коэффициент вероятности.

Adapted from Lee GM, Harper MB: Risk of bacteremia for febrile young children in the post-Haemophilus influenzae type b era. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 152:624–628, 1998.

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