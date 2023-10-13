Использование групп лейкоцитов для определения отношения правдоподобия бактериемии при лихорадочных состояниях у детей*
Число лейкоцитов в крови
Число детей с бактеремией n = 127 (%)
Число детей без бактеремии N = 8629 (%)
КВ (% с бактеремией/% безбактеремии)
0–5000
0 (0,0%)
543 (6,3%)
0,00
5001–10000
3 (2,4%)
3291 (38.1%)
0,06
10001–15000
15 (11,8%)
2767 (32.1%)
0,37
15001–20000
48 (37,8%)
1337 (15.5%)
2,4
20001–25000
34 (26,8%)
469 (5,4%)
4,9
25001–30000
12 (9,4%)
155 (1,8%)
5,3
>> 30001
15 (11,8%)
67 (0,8%)
15,2
* Частота бактериемии у 8756 детей с лихорадкой, сгруппированных по количеству лейкоцитов (значения указаны на микролитр крови). ОП в каждой группе рассчитывается путем деления вероятности бактериемии навероятность отсутствия бактериемии.
КВ = коэффициент вероятности.
Adapted from Lee GM, Harper MB: Risk of bacteremia for febrile young children in the post-Haemophilus influenzae type b era. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 152:624–628, 1998.