skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Инфекции Т-лимфотропным вирусом человека

Инфекция, обусловленная Т-лимфотропным вирусом человека (HTLV) 1 или 2 типа может вызывать лейкемию и лимфомы, увеличение лимфатических узлов, гепатоспленомегалию, поражения кожи и подавление иммунитета. У некоторых пациентов с инфекцией вируса Т-лимфотропный человека (HTLV) развиваются инфекции, аналогичные тем, которые возникают у пациентов с ВИЧ-инфекцией. HTLV-1 может также вызвать миелопатию/тропический спастический парапарез.

Большинство случаев передаются

  • От матери к ребенку грудным вскармливанием

ВТЛЧ-1 также может передаваться

  • Половым путем

  • Через кровь

  • Редко во время трансплантации органов от ВЧТЛ-1-серопозитивных доноров

По этим темам