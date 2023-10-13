Инфекции Т-лимфотропным вирусом человека
Инфекция, обусловленная Т-лимфотропным вирусом человека (HTLV) 1 или 2 типа может вызывать лейкемию и лимфомы, увеличение лимфатических узлов, гепатоспленомегалию, поражения кожи и подавление иммунитета. У некоторых пациентов с инфекцией вируса Т-лимфотропный человека (HTLV) развиваются инфекции, аналогичные тем, которые возникают у пациентов с ВИЧ-инфекцией. HTLV-1 может также вызвать миелопатию/тропический спастический парапарез.
Большинство случаев передаются
ВТЛЧ-1 также может передаваться