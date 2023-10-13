Интерпретация физических признаков при алопеции
Признаки
Возможные причины
Асимметричная, причудливая, неравномерная форма потери волос
Круглые дискретные участки выпадения; короткие сломанные волосы; торчащие волосы на периферии очага выпадения (в виде восклицательного знака)
Очаги потери волос, что выглядят как изъеденные молью
Зуд, эритема и шелушение
Хроническая кожная волчанка, плоский фолликулярный лишай
Микоз волосистой части головы (особенно, на фоне лимфаденопатии)
Пустулы
Рубцовый дерматологический или инфекционный процесс (например, абсцедирующий и подрывающий перифоликулит головы, склерозирующий фолликулит затылка)
Потеря волос на голове и теле
Общая алопеция
Непослушные или необычно пушистые волосы
Первичная аномалия стержня волос
Вирилизация (см. Гирсутизм)
Дисфункция или опухоль надпочечников
Применение анаболических стероидов (иногда тайно)