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Интерпретация физических признаков при алопеции

Признаки

Возможные причины

Асимметричная, причудливая, неравномерная форма потери волос

Трихотилломания

Круглые дискретные участки выпадения; короткие сломанные волосы; торчащие волосы на периферии очага выпадения (в виде восклицательного знака)

Гнездная алопеция

Очаги потери волос, что выглядят как изъеденные молью

Вторичный сифилис

Зуд, эритема и шелушение

Хроническая кожная волчанка, плоский фолликулярный лишай

Микоз волосистой части головы (особенно, на фоне лимфаденопатии)

Пустулы

Рубцовый дерматологический или инфекционный процесс (например, абсцедирующий и подрывающий перифоликулит головы, склерозирующий фолликулит затылка)

Потеря волос на голове и теле

Общая алопеция

Непослушные или необычно пушистые волосы

Первичная аномалия стержня волос

Вирилизация (см. Гирсутизм)

Дисфункция или опухоль надпочечников

Аденома гипофиза

Опухоли яичников

Применение анаболических стероидов (иногда тайно)

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