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Интерпретация тревожных симптомов ("красных флагов") у пациентов с болями в спине

Признаки

Возможные причины

Брюшной отдел аорты более 5 см (особенно при наличии болезненности) или дефицит пульса на нижних конечностях

Аневризма брюшного отдела аорты

Острая, раздирающая боль в верхней и средней части спины

Расслоение аорты в грудном отделе

Выявленное злокачественное новообразование или подозрение на него

Метастазы

Продолжительность боли > 6 недель

Рак

Подострая инфекция

Спондилоартропатия

Лихорадка

Рак

Инфекция

Желудочно-кишечные нарушения, обнаруженные в результате обследования, такие как локальная болезненность при пальпации живота, перитонеальные симптомы (болезненность при внезапном ослаблении давления или ригидность мышц живота), дёгтеобразный стул либо стул с примесью крови

Возможно неотложное состояние, связанное с поражением желудочно-кишечного тракта (например, перитонит, абсцесс, желудочно-кишечное кровотечение)

Факторы риска инфекции (например, иммуносупрессия, внутривенное введение наркотиков, недавнее оперативное вмешательство, проникающая травма или бактериальная инфекция);

Инфекция

Менингизм

Менингит

Неврологический дефицит

Компрессия спинного мозга или нервного корешка

Тяжелые ночные или инвалидизирующие боли

Рак

Инфекция

Необъяснимое снижение веса

Рак

Подострая инфекция

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