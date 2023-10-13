Интерпретация тревожных симптомов ("красных флагов") у пациентов с болями в спине
Признаки
Возможные причины
Брюшной отдел аорты более 5 см (особенно при наличии болезненности) или дефицит пульса на нижних конечностях
Острая, раздирающая боль в верхней и средней части спины
Расслоение аорты в грудном отделе
Выявленное злокачественное новообразование или подозрение на него
Метастазы
Продолжительность боли > 6 недель
Рак
Подострая инфекция
Лихорадка
Рак
Инфекция
Желудочно-кишечные нарушения, обнаруженные в результате обследования, такие как локальная болезненность при пальпации живота, перитонеальные симптомы (болезненность при внезапном ослаблении давления или ригидность мышц живота), дёгтеобразный стул либо стул с примесью крови
Возможно неотложное состояние, связанное с поражением желудочно-кишечного тракта (например, перитонит, абсцесс, желудочно-кишечное кровотечение)
Факторы риска инфекции (например, иммуносупрессия, внутривенное введение наркотиков, недавнее оперативное вмешательство, проникающая травма или бактериальная инфекция);
Инфекция
Менингизм
Неврологический дефицит
Компрессия спинного мозга или нервного корешка
Тяжелые ночные или инвалидизирующие боли
Рак
Инфекция
Необъяснимое снижение веса
Рак
Подострая инфекция