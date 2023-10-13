Интерпретация тревожных глазных симптомов
Признаки
Примеры возможных причин
Ретинопатия
Инфекции, такие как ВИЧ или инфекционный ретинит* и другие системные заболевания, которые могут вызвать ретинопатию (например, серповидно-клеточная анемия, гипертония, диабет, синдром повышенной вязкости крови)
Двусторонний симметричный дефект полей зрения
Поражение кортикальной части зрительного анализатора
Боль в глазах*
Дефект поля зрения на одном глазу *
Отслойка сетчатки, другие патологии сетчатки, другие патологии зрительного нерва
Патология сетчатки или диска зрительного нерва
Инфекционный ретинит*, пигментный ретинит, прогрессирующая ретинопатия* (см. таблицу Интерпретация результатов осмотра сетчатки)
Резкое изменение остроты зрения*
Неврит зрительного нерва, внезапное прогрессирование ретинопатии, другие патологии глаза (см. Острая потеря зрения)
*Необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу.