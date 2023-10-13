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Интерпретация тревожных глазных симптомов

Признаки

Примеры возможных причин

Ретинопатия

Инфекции, такие как ВИЧ или инфекционный ретинит* и другие системные заболевания, которые могут вызвать ретинопатию (например, серповидно-клеточная анемия, гипертония, диабет, синдром повышенной вязкости крови)

Двусторонний симметричный дефект полей зрения

Поражение кортикальной части зрительного анализатора

Боль в глазах*

Неврит зрительного нерва

Дефект поля зрения на одном глазу *

Отслойка сетчатки, другие патологии сетчатки, другие патологии зрительного нерва

Патология сетчатки или диска зрительного нерва

Инфекционный ретинит*, пигментный ретинит, прогрессирующая ретинопатия* (см. таблицу Интерпретация результатов осмотра сетчатки)

Резкое изменение остроты зрения*

Неврит зрительного нерва, внезапное прогрессирование ретинопатии, другие патологии глаза (см. Острая потеря зрения)

*Необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу.

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