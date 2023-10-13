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Интерпретация серологических тестов к Toxoplasma *

IgG

IgM

Интерпретация†

Негативный

Негативный

Нет признаков инфекции

Негативный

Сомнительное

Вероятно, начальная стадия инфекции или ложноположительный результат IgM

Негативный

Положительный

Вероятно, острая инфекция или ложноположительный результат IgM

Сомнительное

Негативный

Хроническая неопределенная

Сомнительное

Сомнительное

Хроническая неопределенная

Сомнительное

Положительный

Вероятно, острая инфекция

Положительный

Негативный

Инфекция в течение 6 месяцев и больше

Положительный

Сомнительное

Вероятно, инфекция в течение > 1 года или ложно-положительный результат IgM

Положительный

Положительный

Вероятно, недавнее заражение в течение последних 12 месяцев или ложно-положительный результат IgM

* За исключением детей, младше 12 месяцев.

† В случае, если результаты сомнительные или интерпретация недостоверна, информативными могут быть исследование образцов в референтной лаборатории или дополнительное исследование образцов, взятых через две недели или позже.

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