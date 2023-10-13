Интерпретация серологических тестов к Toxoplasma *
IgG
IgM
Интерпретация†
Негативный
Негативный
Нет признаков инфекции
Негативный
Сомнительное
Вероятно, начальная стадия инфекции или ложноположительный результат IgM
Негативный
Положительный
Вероятно, острая инфекция или ложноположительный результат IgM
Сомнительное
Негативный
Хроническая неопределенная
Сомнительное
Сомнительное
Хроническая неопределенная
Сомнительное
Положительный
Вероятно, острая инфекция
Положительный
Негативный
Инфекция в течение 6 месяцев и больше
Положительный
Сомнительное
Вероятно, инфекция в течение > 1 года или ложно-положительный результат IgM
Положительный
Положительный
Вероятно, недавнее заражение в течение последних 12 месяцев или ложно-положительный результат IgM
* За исключением детей, младше 12 месяцев.
† В случае, если результаты сомнительные или интерпретация недостоверна, информативными могут быть исследование образцов в референтной лаборатории или дополнительное исследование образцов, взятых через две недели или позже.