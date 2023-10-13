*Теорема Байеса может быть упрощена, чтобы позволить расчет пост-тестовой вероятности, когда пре-тестовая вероятность известна: Пост-тестовая вероятность при положительном результате анализа = ИП/(все пациенты с положительным анализом) = ИП/(ИП + ЛП) = 213/(213 + 105) = 67%.

Пост-тестовая вероятность, когда тест отрицательный = ИО/(все отрицательные результаты) = ЛО/(ЛО + ИО) = 87/(87 + 595) =13%.