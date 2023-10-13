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Интерпретация результатов анализа на гипотетическую лейкоцитарную эстеразу (ЛЭ) в когорте из 1000 женщин с предполагаемой 30% заболеваемостью инфекции мочевыводящих путей (пре-тестовая вероятность), чувствительность теста 71%, специфичность 85%*

Результаты

Наличие ИМП

Отсутствие ИМП

300 пациентов с инфекцией мочевыводящих путей

700 без инфекции мочевыводящих путей

Положительный тест на ЛЭ

213 пациентов (ИП)

105 пациентов (ЛП)

Отрицательный тест на ЛЭ

87 пациентов (ЛО)

595 пациентов (ИО)

*Теорема Байеса может быть упрощена, чтобы позволить расчет пост-тестовой вероятности, когда пре-тестовая вероятность известна:

  • Пост-тестовая вероятность при положительном результате анализа = ИП/(все пациенты с положительным анализом) = ИП/(ИП + ЛП) = 213/(213 + 105) = 67%.

  • Пост-тестовая вероятность, когда тест отрицательный = ИО/(все отрицательные результаты) = ЛО/(ЛО + ИО) = 87/(87 + 595) =13%.

FN = ложноотрицательный; FP = ложноположительный; TN = истинно отрицательный; TP = истинно положительный; ИМП = инфекция мочевыводящих путей.

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