Интерпретация результатов анализа на гипотетическую лейкоцитарную эстеразу (ЛЭ) в когорте из 1000 женщин с предполагаемой 30% заболеваемостью инфекции мочевыводящих путей (пре-тестовая вероятность), чувствительность теста 71%, специфичность 85%*
Результаты
Наличие ИМП
Отсутствие ИМП
300 пациентов с инфекцией мочевыводящих путей
700 без инфекции мочевыводящих путей
Положительный тест на ЛЭ
213 пациентов (ИП)
105 пациентов (ЛП)
Отрицательный тест на ЛЭ
87 пациентов (ЛО)
595 пациентов (ИО)
*Теорема Байеса может быть упрощена, чтобы позволить расчет пост-тестовой вероятности, когда пре-тестовая вероятность известна:
FN = ложноотрицательный; FP = ложноположительный; TN = истинно отрицательный; TP = истинно положительный; ИМП = инфекция мочевыводящих путей.