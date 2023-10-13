Интерпретация результатов анализа мокроты при туберкулезе легких
Диагностическая интерпретация
Клиническое значение
Положительный
Негативный
Положительный
ТБ
Начать лечение туберкулёза.
Негативный
Положительный
Положительный
ТБ
Начать лечение туберкулёза.
Негативный
Негативный
Положительный
ТБ
Начать лечение туберкулёза.
Негативный
Негативный
Негативный
Наиболее распространенные результаты
Туберкулез не выявлен
Лечение туберкулёза не показано
Рассмотреть возможность обследования/лечения латентного туберкулёза при наличии клинических показаний.
Положительный
Положительный
Негативный
Весьма характерно для туберкулёза
Отрицательный результат посева может указывать на инфекцию, вызванную нетуберкулёзными микобактериями, или на низкую бактериальную нагрузку
Начать лечение туберкулёза.
Негативный
Положительный
Негативный
Менее распространенные результаты
Возможно, низкий уровень Mycobacterium tuberculosis или туберкулёз на ранней стадии
Обычно требуется повторное тестирование и клиническая оценка
Повторить мазок мокроты на кислотоустойчивые бактерии и NAAT. Если 2 образца дают положительный результат NAAT, рассмотреть возможность начала лечения предполагаемого ТБ исходя из клинической ситуации.
Положительный
Негативный
Негативный
Крайне редкие результаты
Возможна инфекция НТМ или контаминация, а не M. tuberculosis
Повторить мазок мокроты на кислотоустойчивые бактерии и NAAT. Если второй мазок положителен, а NAAT отрицателен, предполагается инфекция НТМ (нетуберкулезными микобактериями).
КУБ = кислотоустойчивые бактерии; NAAT = метод амплификации нуклеиновых кислот; НТМ = нетуберкулёзные микобактерии; ТБ = туберкулёз.