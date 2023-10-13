Интерпретация реакции зрачков и движений глаз
Признак
Признаки
Интерпретация
Зрачки
Вялая реакция на свет сохраняется вплоть до потери всех остальных рефлексов ствола мозга
Диффузное поражение головного мозга (токсически-метаболическая энцефалопатия)
Односторонняя дилатация зрачка, отсутствие реакции на свет
Компрессия нерва III пары (например, при транстенториальном вклинении), как правило, вследствие ипсилатерального поражения (см. Анизокория [Anisocoria])
Зрачки зафиксированы в срединном положении
Дисфункция среднего мозга при структурном поражении (например, при инфаркте, кровоизлиянии)
Центральное вклинение
Тажелое угнетение метаболизма наркотиками или токсинами (другие рефлексы ствола мозга также отсутствуют)
Узкие зрачки (1 мм шириной)
Массивное кровоизлияние в варолиев мост
Интоксикация опиоидами или некоторыми инсектицидами (например, фосфороорганическими соединениями, карбаматами)
Движения глазных яблок
Раннее нарушение зрачкового рефлекса и движений глазных яблок
Первичное поражение ствола мозга
Спонтанные содружественные плавающие движения глаз при интактных рефлексах ствола мозга
Ранняя стадия токсически-метаболической энцефалопатии
Взор направлен преимущественно в одну сторону
Контрлатеральное поражение ствола мозга
Ипсилатерапьное поражение полушария головного мозга
Движения глаз отсутствуют
Необходимо дальнейшее обследование (например, оценка окулоцефалического и окуловестибулярного рефлексов)
Возможна интоксикация фенобарбиталом или фенитоином, энцефалопатия Вернике, ботулизм или смерть мозга