Интерпретация отдельных результатов при непроизвольной потере веса
Признаки
Некоторые возможные причины
Усталость
Недостаточность надпочечников, рак, хронические заболевания почек, депрессия, инфекции, гигантоклеточный артериит, нефротический синдром, саркоидоз
Повышение температуры, ночная потливость
Рак, инфекции, гигантоклеточный артериит
Лимфаденопатия
Инфекция, рак, саркоидоз
Ректальное кровотечение, боль в животе
Колоректальный рак
Кашель, одышка, кровохарканье
Рак легких, туберкулез, саркоидоз, грибковые пневмонии, ВИЧ/СПИД
Гематурия
Рак почек или предстательной железы
Непереносимость жары, тремор, тревожность, потливость
Гипертиреоз
Полидипсия, полиурия
Сахарный диабет
Боли в костях (например, не связанные с активностью, возникающие ночью)
Рак (например, множественная миелома, метастазы в кости из молочных желез, простаты или рак легких)
Головная боль или симптомы нарушения зрения и мышечные боли у лиц пожилого возраста
Гигантоклеточный артериит
Артралгии
Эндокардит, гигантоклеточный артериит, хронический гепатит
Боль в животе, чувство усталости, ортостатическое предобморочное состояние
Надпочечниковой недостаточностью
Боль в животе
Надпочечниковая недостаточность, диабет, гельминтозы, онкозаболевания желудочно-кишечного тракта
Асцит
Алкоголизм, нефротический синдром, рак (например, яичников, желудочно-кишечного тракта)
Отеки
Хроническая болезнь почек, нефротический синдром
Лихорадка
Рак, инфицированность, воспалительные заболевания
Нарушение сна, потеря либидо, чувство печали
Депрессия