Интерпретация изменений ЭКГ
Измененный компонент
Описание
Возможные причины
Аномальные волны Р
Аномальный
Гипертрофия левого или правого предсердия, предсердная (эктопическая) экстрасистола
Аномальные волны Р
Отсутствует
Мерцательная аритмия, блокада выхода из синусового узла, тяжелая гиперкалиемия
Интервал Р-Р
Варьирует
Синусовая аритмия
Интервал PR
Удлинен
Интервал PR
Варьирует
Атриовентрикулярная блокада Мобитца типа 1, мультифокальная предсердная тахикардия
Комплекс QRS
Расширен
Блокада левой или правой ножек пучка Гиса, трепетание или фибрилляция желудочков, гиперкалиемия
Интервал QT
Удлинен
Инфаркт миокарда, миокардит, стрессовая кардиомиопатия, гипокальциемия, гипокапиемия, гипомагниемия, гипотиреоз, субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние, инсульт, врожденный синдром удлиненного интервала QT, применение антиаритмических средств (например, соталола, амиодарона, хинидина), трициклических антидепрессантов, фенотиазинов, других препаратов
Интервал QT
Укорочен
Гиперкальциемия, гипермагниемия, Базедова болезнь, применение дигоксина
Сегмент ST
Депрессия
Ишемия миокарда, острый задний инфаркт миокарда, применение дигоксина, гипертрофия желудочков, эмболия легочной артерии, блокада левой ножки пучка Гиса в отведениях V5–V6 и, возможно, в I и aVL, блокада правой ножки пучка Гиса в отведениях V1−V3 и, возможно, в II, III и aVF; гипервентиляция; гипокалиемия
Сегмент ST
Возвышенное положение
Ишемия миокарда, острый инфаркт миокарда, блокада левой ножки пучка Гиса в отведениях V1−V3 и, возможно, в II, III и aVF, острый перикардит, гипертрофия левого желудочка, гиперкалиемия, эмболия легочной артерии, применение дигоксина, вариант нормы (например, синдром спортивного сердца), гипотермия
Зубец T
Высокий
Гиперкалиемия, острый инфаркт миокрада, блокада левой ножки пучка Гиса, инсульт, гипертрофия желудочков
Зубец T
Малый, уплощенный, инвертированный
Ишемия миокарда, возрастные или расовые особенности, гипервентиляция, тревожность, прием горячих или холодных напитков, гипертрофия левого желудочка, эффект определенных лекарственных средств (дигоксина), перикардит, эмболия легочной артерии, нарушения проведения (например, по правой ножке пучка Гиса), электролитные нарушения (гипокалиемия), стрессовая кардиомиопатия.
Зубец U
Выраженная
Гипокалиемия, гипомагниемия, ишемия