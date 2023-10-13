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Инотропные и вазоактивные катехоламины

Медикаментозное лечение

Дозировка

Гемодинамика

Добутамин

2,5–10 мкг/кг/минуту

бета-адренергический: инотропный эффект*

Дофамин

2–10 мкг/кг/минуту для низкой дозы

20 мкг/кг/минуту для высокой дозы

α-адренергический: вазоконстрикция†

бета-адренергический: инотропный и хронотропный эффекты и расширение кровеносных сосудов†

Норадренергические: почечная и чревная вазодилатация

Норадреналин

2–12 мкг/мин ИЛИ

0,1 мкг/кг/мин (дозировка на основе веса)

Альфа-адренергический: вазоконстрикция

Бета-адренергический: инотропные и хронотропные эффекты

* Хронотропный, аритмогенный и прямые сосудистые эффекты минимальны при более низких дозах.

†Эффекты зависят от дозировки и лежащей в основе патофизиологии.

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