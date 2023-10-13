Инотропные и вазоактивные катехоламины
Медикаментозное лечение
Дозировка
Гемодинамика
Добутамин
2,5–10 мкг/кг/минуту
бета-адренергический: инотропный эффект*
Дофамин
2–10 мкг/кг/минуту для низкой дозы
20 мкг/кг/минуту для высокой дозы
α-адренергический: вазоконстрикция†
бета-адренергический: инотропный и хронотропный эффекты и расширение кровеносных сосудов†
Норадренергические: почечная и чревная вазодилатация
Норадреналин
2–12 мкг/мин ИЛИ
0,1 мкг/кг/мин (дозировка на основе веса)
Альфа-адренергический: вазоконстрикция
Бета-адренергический: инотропные и хронотропные эффекты
* Хронотропный, аритмогенный и прямые сосудистые эффекты минимальны при более низких дозах.
†Эффекты зависят от дозировки и лежащей в основе патофизиологии.