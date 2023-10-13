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Ингибиторы протонной помпы

Медикаментозное лечение

Для большинства состояний, включая гастрит, ГЭРБ и неосложненные язвы двенадцатиперстной кишки

Язвы желудка и осложненные язвы двенадцатиперстной кишки

Эзомепразол

40 мг 1 раз в день

40 мг 2 раза в день

Лансопразол

30 мг 1 раз в день

Педиатрические дозы:

  • < 10 кг: 7,5 мг 1 раз в день

  • 10–20 кг: 15 мг 1 раз в день

  • 20 кг: 30 мг 1 раз в день*

30 мг 2 раза в день

Омепразол

20 мг 1 раз в день

Педиатрическая доза: 1 мг/кг/день в одной дозе или разделенной на два приема в день*

40 мг 1 раз в день

Пантопразол

40 мг 1 раз в день

40 мг 2 раза в день

Рабепразол

20 мг 1 раз в день

20 мг 2 раза в день

* Репрезентативные дозировки. Пероральные и внутривенные дозы одинаковые. У детей данные о применении ингибиторов протонной помпы лимитированы.

ГЭРБ = гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

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