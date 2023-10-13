Ингибиторы протонной помпы
Медикаментозное лечение
Для большинства состояний, включая гастрит, ГЭРБ и неосложненные язвы двенадцатиперстной кишки
Язвы желудка и осложненные язвы двенадцатиперстной кишки
Эзомепразол
40 мг 1 раз в день
40 мг 2 раза в день
Лансопразол
30 мг 1 раз в день
Педиатрические дозы:
30 мг 2 раза в день
—
Омепразол
20 мг 1 раз в день
Педиатрическая доза: 1 мг/кг/день в одной дозе или разделенной на два приема в день*
40 мг 1 раз в день
—
Пантопразол
40 мг 1 раз в день
40 мг 2 раза в день
Рабепразол
20 мг 1 раз в день
20 мг 2 раза в день
* Репрезентативные дозировки. Пероральные и внутривенные дозы одинаковые. У детей данные о применении ингибиторов протонной помпы лимитированы.
ГЭРБ = гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.