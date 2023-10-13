Иммуносупрессанты, применяемые при лечении реакции отторжения трансплантата
Иммуносупрессант
Механизм действия
Показания
Основные нежелательные явления
Антилимфоцитарный глобулин (ALG)
Подавление лимфоцитов
Стимуляция, поддерживающая терапия и лечение острого отторжения
Анафилаксия, сывороточная болезнь, антиген-антитело-индуцированный гломерулонефрит
Антитимоцитарный глобулин (ATG)
Ингибирование клеток тимуса
Стимуляция, поддерживающая терапия и лечение острого отторжения
Анафилаксия, сывороточная болезнь, антиген-антитело-индуцированный гломерулонефрит
Азатиоприн
Ингибиторы метаболизма пуринов
Поддерживающая терапия
Миелосуппрессия, гепатит
Базиликсимаб
Ингибирование пролиферации Т-клеток, путем блокирования действия ИЛ-2
В основном индукция
Инфекционные заболевания, анафилактические реакции, миелопролиферативные заболевания
Белатацепт
Антитела, ингибирующие ко-стимулирующие пути Т-клеток
Поддерживающая терапия
Прогрессирующая многоочаговая лейкодистрофия, другие вирусные инфекции
Кортикостероиды
Противовоспалительный
Стимуляция, поддерживающая терапия и дополнительное лечение острого отторжения
Диабет, гипертония, остеопороз, атеросклероз
Циклоспорин
Ингибирование кальциневрина (блокирование Т-клеточной транскрипции)
Стимуляция (редко), поддерживающая терапия и лечение острого и хронического отторжения
Нефротоксины, нейротоксичность, гиперлипидемия, гирсутизм, гипертрихоз, сахарный диабет, гепатотоксичность, узелковая подагра, артериальная рефрактерная гипертензия, увеличение частоты других опухолей, гипертрофия десен
Эверолимус
Ингибирование мишеней рапамицина в клетках млекопитающих (mTOR), ингибирование ответа лимфоцитов на стимуляцию цитокинами
Поддерживающая терапия
Интерстициальный пневмонит, отек ног, гиперлипидемия, плохое заживление ран, угнетение костного мозга
Микофенолат
Ингибиторы метаболизма пуринов
Поддерживающая терапия
Миелосуппрессия, тошнота, рвота, диарея
Сиролимус
Ингибирование мишеней рапамицина в клетках млекопитающих (mTOR), ингибирование ответа лимфоцитов на стимуляцию цитокинами
Поддерживающая терапия
Интерстициальный пневмонит, отек ног, гиперлипидемия, плохое заживление ран, угнетение костного мозга
Такролимус
Ингибирование кальциневрина (блокирование Т-клеточной транскрипции)
Стимуляция, поддерживающая терапия и лечение острого и хронического отторжения
Нефротоксичность, нейротоксичность, гиперлипидемия, алопеция, гипертония