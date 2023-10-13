* Определение стадии основано в первую очередь на количестве клеток CD4. Количество CD4-клеток имеет преимущество перед процентом CD4, процент считается только в случае, если количество отсутствует. Если была диагностирована 3 стадия индикаторной оппортунистической инфекции, то независимо от результатов теста на CD4 выставляется 3 стадия.