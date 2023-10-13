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Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) для детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией в зависимости от характерного для возраста числа CD4 + Т-клеток или их процентного содержания

Иммунологические категории (Стадии)*

< 1 года

от 1 года до 6 лет

≥ 6 лет

Клетки/мкл

%

Клетки/мкл

%

Клетки/мкл

%

1

1500

34

1000

30

500

26

2

750–1499

26–33

500–999

22–29

200–499

14–25

3

< 750

< 26

< 500

< 22

< 200

< 14

* Определение стадии основано в первую очередь на количестве клеток CD4. Количество CD4-клеток имеет преимущество перед процентом CD4, процент считается только в случае, если количество отсутствует. Если была диагностирована 3 стадия индикаторной оппортунистической инфекции, то независимо от результатов теста на CD4 выставляется 3 стадия.

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention: Revised surveillance case definitions for HIV infection—United States, 2014. Morbidity and Mortality Weekly Report 63(RR–3):1–10, 2014.

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