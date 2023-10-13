Иммунологические категории (стадии ВИЧ-инфекции) для детей < 13 лет с ВИЧ-инфекцией в зависимости от характерного для возраста числа CD4 + Т-клеток или их процентного содержания
Иммунологические категории (Стадии)*
< 1 года
от 1 года до 6 лет
≥ 6 лет
Клетки/мкл
%
Клетки/мкл
%
Клетки/мкл
%
1
≥ 1500
≥ 34
≥ 1000
≥ 30
≥ 500
≥ 26
2
750–1499
26–33
500–999
22–29
200–499
14–25
3
< 750
< 26
< 500
< 22
< 200
< 14
* Определение стадии основано в первую очередь на количестве клеток CD4. Количество CD4-клеток имеет преимущество перед процентом CD4, процент считается только в случае, если количество отсутствует. Если была диагностирована 3 стадия индикаторной оппортунистической инфекции, то независимо от результатов теста на CD4 выставляется 3 стадия.
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention: Revised surveillance case definitions for HIV infection—United States, 2014. Morbidity and Mortality Weekly Report 63(RR–3):1–10, 2014.