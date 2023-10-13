Иммунные глобулины и антитоксины*
Иммунобиологический агент
Тип
Показания
Ботулинический антитоксин
Специфические лошадиные антитела
Лечение ботулизма
Ботулинический антитоксин (BIG)
Специфические антитела человека
Лечение ботулизма у младенцев
Антицитомегаловирусный иммуноглобулин, внутривенно (CMV-IGIV)
Специфические антитела человека
Профилактика среди реципиентов при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и трансплантации почек
Антитоксин дифтерии
Специфические лошадиные антитела
Лечение респираторной дифтерии
Иммуноглобулин против гепатита В (HBIG)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика гепатита В
Иммуноглобулин (ИГ)
Объединенные человеческие антитела
Первичная и постконтактная профилактика гепатита А, постконтактная профилактика кори, дефицит иммуноглобулинов, краснуха во время 1-го триместра беременности, ветряная оспа (если иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)
Иммуноглобулин внутривенно (IVIG)
Объединенные человеческие антитела
Профилактика и лечение тяжелых бактериальных и вирусных инфекций (например, ВИЧ-инфекции у детей), первичных иммунодефицитов, иммунной тромбоцитопении, хронического В-клеточного лимфоцитарного лейкоза, болезни Кавасаки, аутоиммунных расстройств (например, миастении, синдрома Гийена-Барре, идиопатических воспалительных миопатий)
Профилактика реакции трансплантат против хозяина
Иммуноглобулин подкожно (SCIG)
Объединенные человеческие антитела
Лечение первичных иммунодефицитных состояний
Антирабический иммуноглобулин (HRIG)†
Специфические антитела человека
Профилактика постконтактной бешенствы у людей, ранее не иммунизированных вакциной против бешенства
Моноклональное антитело человека к белку респираторно-синцитиального вируса (РСВ)
Рекомбинантное моноклональное антитело (нирсевимаб, паливизумаб)
Профилактика РСВ у младенцев, рожденных от матерей, не полностью иммунизированных против РСВ
Противостолбнячный иммуноглобулин (TIG)
Специфические антитела человека
Лечение столбняка
Постконтактная профилактика у людей, не получивших адекватной иммунизации анатоксином столбняка
Вакцинальный иммуноглобулин (ВИГ)
Специфические антитела человека
Лечение заболеваний, вызваных вирусом коровьей оспы (вакцинальной экземы и некроза, а также вакцинального поражения глаз)
Иммуноглобулин против вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (VZIG)
Специфические антитела человека
Постконтактная профилактика у людей, которые не имеют подтвержденного иммунитета, подвергаются повышенному риску развития тяжелой ветряной оспы и имеют противопоказания к вакцинации против ветряной оспы
* Препараты иммуноглобулинов и антитоксинов вводятся внутримышечно, если не указано иного.
†Антирабический иммуноглобулин (HRIG) вводят как вокруг ран, так и внутримышечно.
Adapted from Centers for Disease Control and Prevention. Timing and Spacing of Immunobiologics. Accessed April 21, 2025.