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Иммунные глобулины и антитоксины*

Иммунные глобулины и антитоксины*

Иммунобиологический агент

Тип

Показания

Ботулинический антитоксин

Специфические лошадиные антитела

Лечение ботулизма

Ботулинический антитоксин (BIG)

Специфические антитела человека

Лечение ботулизма у младенцев

Антицитомегаловирусный иммуноглобулин, внутривенно (CMV-IGIV)

Специфические антитела человека

Профилактика среди реципиентов при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и трансплантации почек

Антитоксин дифтерии

Специфические лошадиные антитела

Лечение респираторной дифтерии

Иммуноглобулин против гепатита В (HBIG)

Специфические антитела человека

Постконтактная профилактика гепатита В

Иммуноглобулин (ИГ)

Объединенные человеческие антитела

Первичная и постконтактная профилактика гепатита А, постконтактная профилактика кори, дефицит иммуноглобулинов, краснуха во время 1-го триместра беременности, ветряная оспа (если иммуноглобулин против ветряной оспы недоступен)

Иммуноглобулин внутривенно (IVIG)

Объединенные человеческие антитела

Профилактика и лечение тяжелых бактериальных и вирусных инфекций (например, ВИЧ-инфекции у детей), первичных иммунодефицитов, иммунной тромбоцитопении, хронического В-клеточного лимфоцитарного лейкоза, болезни Кавасаки, аутоиммунных расстройств (например, миастении, синдрома Гийена-Барре, идиопатических воспалительных миопатий)

Профилактика реакции трансплантат против хозяина

Иммуноглобулин подкожно (SCIG)

Объединенные человеческие антитела

Лечение первичных иммунодефицитных состояний

Антирабический иммуноглобулин (HRIG)†

Специфические антитела человека

Профилактика постконтактной бешенствы у людей, ранее не иммунизированных вакциной против бешенства

Моноклональное антитело человека к белку респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

Рекомбинантное моноклональное антитело (нирсевимаб, паливизумаб)

Профилактика РСВ у младенцев, рожденных от матерей, не полностью иммунизированных против РСВ

Противостолбнячный иммуноглобулин (TIG)

Специфические антитела человека

Лечение столбняка

Постконтактная профилактика у людей, не получивших адекватной иммунизации анатоксином столбняка

Вакцинальный иммуноглобулин (ВИГ)

Специфические антитела человека

Лечение заболеваний, вызваных вирусом коровьей оспы (вакцинальной экземы и некроза, а также вакцинального поражения глаз)

Иммуноглобулин против вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (VZIG)

Специфические антитела человека

Постконтактная профилактика у людей, которые не имеют подтвержденного иммунитета, подвергаются повышенному риску развития тяжелой ветряной оспы и имеют противопоказания к вакцинации против ветряной оспы

* Препараты иммуноглобулинов и антитоксинов вводятся внутримышечно, если не указано иного.

†Антирабический иммуноглобулин (HRIG) вводят как вокруг ран, так и внутримышечно.

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention. Timing and Spacing of Immunobiologics. Accessed April 21, 2025.

* Препараты иммуноглобулинов и антитоксинов вводятся внутримышечно, если не указано иного.

†Антирабический иммуноглобулин (HRIG) вводят как вокруг ран, так и внутримышечно.

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention. Timing and Spacing of Immunobiologics. Accessed April 21, 2025.

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