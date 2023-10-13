*Постановка диагноза острой ревматоидной лихорадки (ОРЛ) требует наличия 2-х больших или 1 большого и 2 малых критериев и доказательства перенесенной стрептоккоковой (стрептоккоки группы А) инфекции (повышенные или возрастающие титры антител к стрептококкам [например, АСЛ-О, антиДНКазы В], положительные результаты посева из глотки или положительный экспресс-тест на антигены у ребенка с клиническими признаками, что предполагают наличие стрептоккокового фарингита).