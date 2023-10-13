Измененные критерии Джонса и первый эпизод острой ревматической лихорадки (ОРЛ)*
Проявления
Специфичные симптомы
Основные
Кардит†
Хорея
Ревматоидная эритема
Полиартрит
Подкожные узелки
Дополнительные
Полиартралгия‡
Повышение скорости оседания эритроцитов (> 60 мм/час) или С-реактивного белка (> 30 мг/л [> 285,7 нмоль/л])
Лихорадка (≥ 38,5° С)
Удлинение интервала PR (на ЭКГ)§
*Постановка диагноза острой ревматоидной лихорадки (ОРЛ) требует наличия 2-х больших или 1 большого и 2 малых критериев и доказательства перенесенной стрептоккоковой (стрептоккоки группы А) инфекции (повышенные или возрастающие титры антител к стрептококкам [например, АСЛ-О, антиДНКазы В], положительные результаты посева из глотки или положительный экспресс-тест на антигены у ребенка с клиническими признаками, что предполагают наличие стрептоккокового фарингита).
†Кардит может быть клиническим и/или субклиническим. Субклинический кардит определяется строгими эхокардиографическим критериями.
‡ Полиартралгия не используется для диагностики, если полиартрит является основным критерием для пациента.
§ Интервал PR устанавливается с возрастом и не используется для диагностики, если кардит является основным критерием для пациента.
Данные из Gewitz MH, Baltimore RS, Tani LY, et al: Revision of Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiography: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 131:1806–1818, 2015. doi: 10.1161/CIR.0000000000000205