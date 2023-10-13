Изменения стоп при системных заболеваниях
Признаки поражения стоп
Возможная причина
Боли в покое (стопы приподняты)
Терминальная стадия заболевания периферических артерий
Холодные, красные или цианотичные стопы
Выраженная артериальная ишемия
Периодически краснеющие, горячие, очень болезненные стопы
Эритромелалгия – идиопатическая (наиболее часто) или вторичная на фоне различных заболеваний (например, миелипролиферативных болезней, которые встречаются редко)
Боль в стопе, которая усиливается в течение нескольких секунд или, возможно, минут, особенно у пациентов с фибрилляцией предсердий; стопа часто холодная и бледная с участками обесцвечивания
Цианоз одного пальца стопы (синдром голубого пальца)
Тромбоэмболическая болезнь, связанная с аортально-подвздошным стенозом, аритмия или эмболия холестерином (после шунтирования или канюляции коронарной артерии)
Лечение варфарином
Двусторонний или односторонний эпизодический дискомфорт в пальцах, бледность и цианоз, иногда с более продолжительными болезненными красновато-фиолетовыми папулами (ознобление)
Двусторонний безболезненный цианоз (у молодой женщины)
Акроцианоз, изменение цвета, обусловленное действием лекарственных препаратов (например, миноциклина)
Двусторонний отек
Почечная, печеночная или кардиальная дисфункция, внутрибрюшная венозная обструкция
Препараты (например, блокаторы кальциевых каналов)
Односторонний отек
Лимфатическая обструкция
Плотный отек стоп и голеней
Системный склероз (двусторонний, обычно с синдромом Рейно)
Плотный отек с узелками в области лодыжек
Претибиальная микседема
Отек с отложением гемосидерина и коричневатой окраской
Рецидивирующий или предшествующий васкулит мелких сосудов
Онемение и боль в области лодыжки и пятки (синдром тарзального канала) чаще встречаются у людей с хроническим отеком
Рецидивирующий симметричный серонегативный синовит (редко)
Эритематозные шелушащиеся пятна на тыльной стороне с тонкостенными пузырями (некротическая акральная эритема)
Эмболия
Изолированная припухлость и деформация пальцев (дактилит или пальцы-сосиски) сопровождающиеся болью
Инфекции (включая нетуберкулёзные микобактерии)
Болезненные стопы с парестезиями
Периферическая нейропатия (локальная или системная – например, диабетическая нейропатия)
Ишемия
Боли и парестезии в голенях и стопах, боль в стопе и спине при разгибании голени, уменьшается при сгибании коленного сустава
Боли в пальцах ног, стопах и голеностопных суставах с локальной гипертермией и эритемой
Флегмона, микрокристаллический артрит, инфекционный артрит
Стрессовый перелом, обычно в средней части стопы и связанный с остеопорозом или повторяющимися травмами
Отечность, покраснение, гипертермия стоп с небольшой болезненностью или без нее
Нейропатическая остеоартропатия (суставы Шарко; обычно при отсутствии боли вследствие нейропатии)
Боль на задней поверхности пятки, непосредственно под краем обуви, возникает во время передвижения
Болезненность сухожилия в местах его прикрепления (диагностический признак)
Обострение боли сухожилия при пассивном тыльном сгибании голеностопа
Энтезопатия ахиллова сухожилия, ассоциированая со спондилоартропатией (например, анкилозирующий спондилит, псориатический артрит), задним пяточным бурситом, пяточным апофизитом (у детей и подростков)