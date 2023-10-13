Изменение состава цереброспинальной жидкости при различных заболеваниях
Состояние
Давление*
Количество лейкоцитов/мкл*
Преобладающий тип клеток
Глюкоза
Белок*
Норма
100–200 мм H2O
0–3
Л
50-100 мг/дл (2,78-5,55 ммоль/л)
20–45 мг/дл
↑
100–10,000
ПМЛ
↓
> 100 мг/дл†
Подострый и хронический менингит (например, туберкулезный, Cryptococcus, сакркоидоз, лейкоз или другая злокачественная опухоль)
N or ↑
100–700
Л
↓
↑
Острый сифилитический менингит
N or ↑
25–2000
Л
Н
↑
Третичный сифилис
N or ↑
15–2000
Л
Н
↑
Аутоиммунный энцефалит
Н
N or ↑
Л
Н
N or ↑
Болезнь Лайма с поражением ЦНС
N or ↑
0–500
Л
Н
N or ↑
N or ↑
0–1000
Л
Н
↑
Вирусные инфекции
N or ↑
100–2000
Л
Н
N or ↑
↑
Н
Л
Н
Н или ↓
↑
С примесью крови
Количество эритроцитов
Н
↑
Тромбоз сосудов головного мозга
N or ↑
0–100
Л
Н
N or ↑
Н
0–50
Л
Н
N or ↑
Н
0–50
Л
Н
N or ↑
Н
0–100
Л
Н
> 100 мг/дл
Свинцовая энцефалопатия
↑
↑
Л
Н
↑
*Значения давления, цитоза и белка приблизительны, нередки исключения. Так, нейтрофилы могут преобладать при заболеваниях, характеризуемых лимфоцитарной реакцией, особенно в ранних стадиях вирусных инфекций или туберкулезного менингита. Показатель содержания глюкозы менее изменчив и более надежен.
†До 14% пациентов могут иметь содержание белка в спинномозговой жидкости < 100 мг/дл в первом полученном образце ЦСЖ.
ЦНС = центральная нервная система; L = лимфоциты; N = нормальный; ПМЯ = полиморфноядерный лейкоцит; ↑= повышенный; ↓= сниженный.