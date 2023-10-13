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Изменение состава цереброспинальной жидкости при различных заболеваниях

Состояние

Давление*

Количество лейкоцитов/мкл*

Преобладающий тип клеток

Глюкоза

Белок*

Норма

100–200 мм H2O

0–3

Л

50-100 мг/дл (2,78-5,55 ммоль/л)

20–45 мг/дл

Острый бактериальный менингит

100–10,000

ПМЛ

> 100 мг/дл

Подострый и хронический менингит (например, туберкулезный, Cryptococcus, сакркоидоз, лейкоз или другая злокачественная опухоль)

N or

100–700

Л

Острый сифилитический менингит

N or

25–2000

Л

Н

Третичный сифилис

N or

15–2000

Л

Н

Аутоиммунный энцефалит

Н

N or ↑

Л

Н

N or

Болезнь Лайма с поражением ЦНС

N or

0–500

Л

Н

N or

Абсцесс мозга или опухоль мозга

N or

0–1000

Л

Н

Вирусные инфекции

N or

100–2000

Л

Н

N or

Идиопатическая внутричерепная гипертензия

Н

Л

Н

Н или

Внутримозговое кровоизлияние

С примесью крови

Количество эритроцитов

Н

Тромбоз сосудов головного мозга

N or

0–100

Л

Н

N or

Опухоль спинного мозга

Н

0–50

Л

Н

N or

Рассеянный склероз

Н

0–50

Л

Н

N or

Синдром Гийена-Барре

Н

0–100

Л

Н

> 100 мг/дл

Свинцовая энцефалопатия

Л

Н

*Значения давления, цитоза и белка приблизительны, нередки исключения. Так, нейтрофилы могут преобладать при заболеваниях, характеризуемых лимфоцитарной реакцией, особенно в ранних стадиях вирусных инфекций или туберкулезного менингита. Показатель содержания глюкозы менее изменчив и более надежен.

†До 14% пациентов могут иметь содержание белка в спинномозговой жидкости < 100 мг/дл в первом полученном образце ЦСЖ.

ЦНС = центральная нервная система; L = лимфоциты; N = нормальный; ПМЯ = полиморфноядерный лейкоцит; = повышенный; = сниженный.

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