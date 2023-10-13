*Значения давления, цитоза и белка приблизительны, нередки исключения. Так, нейтрофилы могут преобладать при заболеваниях, характеризуемых лимфоцитарной реакцией, особенно в ранних стадиях вирусных инфекций или туберкулезного менингита. Показатель содержания глюкозы менее изменчив и более надежен.