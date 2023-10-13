Избранные физиологические возрастные изменения
Поврежденный орган или система органов
Физиологические изменения
Клиническая картина
Композиция тела
↓Уменьшение веса
↓ мышечной массы
↓выработки креатинина
↓скелетной массы
↓количества жидкости
↑Увеличение процента жировой ткани (до 60 лет, затем ее уменьшение до смерти)
Изменение дозировки препаратов (обычно ↑)
↓Уменьшение силы
Предрасположенность к дегидратации
Клетки
↑Увеличение повреждений ДНК и ↓снижение репарации ДНК
↓Снижение оксидативной способности
Ускоренное старение клеток
↑Возникновение фиброзов
Накопление липофусцина
↑Увеличение риска развития рака
ЦНС
↓ Уменьшение количества дофаминовых рецепторов
↑ ↑Альфа-адренергические реакции
↑ мускарино-парасимпатических ответов
Склонность к ригидности мышц, уменьшение гибкости, нарушение баланса и потеря спонтанных движений (например, ↑ мышечный тонус, ↓ мах рукой)
Уши
Потеря слуха на высокочастотные звуки
↓Снижение способности распознавать речь
Эндокринная система
↑ Инсулин резистентность и нарушение толерантности глюкозы
↑заболеваемости сахарным диабетом
Менопауза, снижение секреции ↓ эстрогенов и прогестерона
Снижение секреции ↓ тестостерона
↓гормональной секреции
↓ Абсорбция и активация витамина D
↑↑ Увеличение аномалий щитовидной железы
↑↑ Увеличение потери костных минералов
↑секреции адиуретина в ответ на осмолярные стимулы
Сухость во влагалище, диспареуния
↓ мышечной массы
↓Сокращение костной массы
↑↑ Увеличение риска переломов
Изменения на коже
Подверженность водной интоксикации
Глаза
↓Уменьшение эластичности хрусталика глаза
↑↑ Увеличение времени для зрачковых рефлексов (сужение, дилатация)
↑↑ Увеличение риска заболеваемости катарактой
Пресбиопия
↑↑ Увеличение бликов и трудностей в приспособлении к изменениям в освещенности
↓ Острота зрения
Желудочно-кишечный тракт
↓Снижение внутренностного потока крови
↑↑ Увеличение транзитного времени
Предрасположенность к запору и поносу
Сердце
↓Уменьшение спонтанного ритма и максимальное сердцебиение
Ослабление барорефлекса (меньшее увеличение пульса в ответ на понижение артериального давления)
↓Снижение диастолической релаксации
↑↑ Увеличение атриовентрикулярного времени возбуждения
↑↑ Усиление желудочковой и вентрикулярной эктопии
Предрасположенность к обмороку
↓Снижение фракции выброса
↑ Частоты развития фибрилляции предсердий
↑ Частота возникновения диастолической дисфункции и сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса
Иммунная система
↓ Функции Т-клеток
↓ Функции В-клеток
↑ Предрасположенность к инфекциям и, возможно, онкологии
↓ Снижение ответа антител на иммунизацию или инфекцию, но ↑ увеличение аутоантител
Суставы
Дегенерация хрящевой ткани суставов
Фиброз
↑ Гликозилирования и сшивки молекул коллагена
Потеря эластичности тканей
Уплотнение суставов
Предрасположенность к остеоартриту
Почки
↓Снижение почечного кровотока
↓Снижение почечной массы
↓Снижение гломерулярной фильтрации
↓Снижение почечных трубчатых выделений и реабсорбации
↓Снижение способности выводить шлаки
Изменение в дозах употребляемых препаратов с ↑ увеличением побочных эффектов
Предрасположенность к никтурии возникает тогда, когда пациент принимает свободную воду незадолго до сна
Печень
↓ Новообразование в печени
↓Уменьшение кровотока в печени
↓Активность ферментной системы цитохрома P450
Изменение в дозах употребляемых препаратов
Нос
↓Снижение обоняния
↑ Истончение слизистой оболочки или ломкость капилляров
↓Снижение вкусовых восприятий и последующее снижение аппетита
↑↑ Легкое увеличение вероятности носовых кровотечений
Периферическая неврная система
↓Снижение ответов на барорефлексы
↓ Снижение бета-адренергического ответа и уменьшение количества рецепторов
↓Снижение трансдукции сигнала
↓мускарино-парасимпатических ответов
Сохранение альфа-адренергических реакций
Предрасположенность к обмороку
↓ Реакция на бета-блокаторы
Преувеличенная реакция на антихолинергические препараты
Дыхательная система
↓Снижение жизнеспособности
↓Снижение эластичности
↑↑ Увеличение остаточного объема
↓ОФВ1
↑↑ Увеличение несоответствия вентиляция/перфузия
↑↑Увеличение вероятности прерывистого дыхания во время энергичных упражнений, если люди, как правило, ведут сидячий образ жизни или если упражнение выполняется в высоких темпах
↑↑Увеличение риска смертности от пневмонии
↑ Риск серьезных осложнений (например, дыхательная недостаточность) у пациентов с легочными расстройствами
Сосудистая сеть
↓Снижение эндотелин-зависимой вазодилатации
↑↑Увеличение периферийного сопротивления
Предрасположенность к гипертензии
↓ = уменьшение ↑ = увеличение; ОФВFEV1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; V/Q = вентиляция\перфузия.
Adapted from the Institute of Medicine: Pharmacokinetics and Drug Interactions in the Elderly Workshop. Washington DC, National Academy Press, 1997, pp. 8–9.