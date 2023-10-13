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Избранные физиологические возрастные изменения

Поврежденный орган или система органов

Физиологические изменения

Клиническая картина

Композиция тела

Уменьшение веса

мышечной массы

выработки креатинина

скелетной массы

количества жидкости

Увеличение процента жировой ткани (до 60 лет, затем ее уменьшение до смерти)

Изменение дозировки препаратов (обычно )

Уменьшение силы

Предрасположенность к дегидратации

Клетки

Увеличение повреждений ДНК и снижение репарации ДНК

Снижение оксидативной способности

Ускоренное старение клеток

Возникновение фиброзов

Накопление липофусцина

Увеличение риска развития рака

ЦНС

Уменьшение количества дофаминовых рецепторов

↑Альфа-адренергические реакции

мускарино-парасимпатических ответов

Склонность к ригидности мышц, уменьшение гибкости, нарушение баланса и потеря спонтанных движений (например, мышечный тонус, мах рукой)

Уши

Потеря слуха на высокочастотные звуки

Снижение способности распознавать речь

Эндокринная система

Инсулин резистентность и нарушение толерантности глюкозы

↑заболеваемости сахарным диабетом

Менопауза, снижение секреции эстрогенов и прогестерона

Снижение секреции тестостерона

гормональной секреции

Абсорбция и активация витамина D

↑ Увеличение аномалий щитовидной железы

↑ Увеличение потери костных минералов

секреции адиуретина в ответ на осмолярные стимулы

Сухость во влагалище, диспареуния

мышечной массы

Сокращение костной массы

↑ Увеличение риска переломов

Изменения на коже

Подверженность водной интоксикации

Глаза

Уменьшение эластичности хрусталика глаза

↑ Увеличение времени для зрачковых рефлексов (сужение, дилатация)

↑ Увеличение риска заболеваемости катарактой

Пресбиопия

↑ Увеличение бликов и трудностей в приспособлении к изменениям в освещенности

Острота зрения

Желудочно-кишечный тракт

Снижение внутренностного потока крови

↑ Увеличение транзитного времени

Предрасположенность к запору и поносу

Сердце

Уменьшение спонтанного ритма и максимальное сердцебиение

Ослабление барорефлекса (меньшее увеличение пульса в ответ на понижение артериального давления)

Снижение диастолической релаксации

↑ Увеличение атриовентрикулярного времени возбуждения

↑ Усиление желудочковой и вентрикулярной эктопии

Предрасположенность к обмороку

Снижение фракции выброса

Частоты развития фибрилляции предсердий

Частота возникновения диастолической дисфункции и сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса

Иммунная система

Функции Т-клеток

Функции В-клеток

Предрасположенность к инфекциям и, возможно, онкологии

Снижение ответа антител на иммунизацию или инфекцию, но увеличение аутоантител

Суставы

Дегенерация хрящевой ткани суставов

Фиброз

Гликозилирования и сшивки молекул коллагена

Потеря эластичности тканей

Уплотнение суставов

Предрасположенность к остеоартриту

Почки

Снижение почечного кровотока

Снижение почечной массы

Снижение гломерулярной фильтрации

Снижение почечных трубчатых выделений и реабсорбации

Снижение способности выводить шлаки

Изменение в дозах употребляемых препаратов с увеличением побочных эффектов

Предрасположенность к никтурии возникает тогда, когда пациент принимает свободную воду незадолго до сна

Печень

Новообразование в печени

Уменьшение кровотока в печени

Активность ферментной системы цитохрома P450

Изменение в дозах употребляемых препаратов

Нос

Снижение обоняния

Истончение слизистой оболочки или ломкость капилляров

Снижение вкусовых восприятий и последующее снижение аппетита

↑ Легкое увеличение вероятности носовых кровотечений

Периферическая неврная система

Снижение ответов на барорефлексы

Снижение бета-адренергического ответа и уменьшение количества рецепторов

Снижение трансдукции сигнала

мускарино-парасимпатических ответов

Сохранение альфа-адренергических реакций

Предрасположенность к обмороку

Реакция на бета-блокаторы

Преувеличенная реакция на антихолинергические препараты

Дыхательная система

Снижение жизнеспособности

Снижение эластичности

↑ Увеличение остаточного объема

ОФВ1

↑ Увеличение несоответствия вентиляция/перфузия

↑Увеличение вероятности прерывистого дыхания во время энергичных упражнений, если люди, как правило, ведут сидячий образ жизни или если упражнение выполняется в высоких темпах

↑Увеличение риска смертности от пневмонии

Риск серьезных осложнений (например, дыхательная недостаточность) у пациентов с легочными расстройствами

Сосудистая сеть

Снижение эндотелин-зависимой вазодилатации

↑Увеличение периферийного сопротивления

Предрасположенность к гипертензии

= уменьшение = увеличение; ОФВFEV1 = объем форсированного выдоха за 1 секунду; V/Q = вентиляция\перфузия.

Adapted from the Institute of Medicine: Pharmacokinetics and Drug Interactions in the Elderly Workshop. Washington DC, National Academy Press, 1997, pp. 8–9.

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