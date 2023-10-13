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Избранные типы остеохондродисплазий

Избранные типы остеохондродисплазий

Заболевание

Клинические проявления

Обычный тип наследования

Дефектный генный продукт

Ахондроплазия

Большой лоб, седловидный нос, поясничный лордоз, саблевидные ноги

АтД

Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR)

Точечная хондродисплазия

Варьирующие внескелетные проявления

Рентгенография выявляет эпифизарную зернистость в младенчестве, обусловленную кальцификацией

См. ниже

См. ниже

Точечная хондродисплазия (ризомелическая форма)

Выраженное проксимальное сокращение конечностей

Смерть в младенчестве

АН

Пероксисомальный рецептор 2 типа, направляющий сигнал (PTS2)

Хондродисплазия точечная (форма Конради- Хинермана)

Легкое, асимметричное сокращение конечностей

Доброкачественный

AD или XL доминантное

Дельта (8)-дельта(7)-стерол изомеразный эмопамил-связывающий белок (EBP)

Хондроэктодермальные дисплазии (синдром Эллиса-ван Кревельда [EVC])

Дистальное укорочение конечностей, постаксиальная полидактилия, структурные пороки сердца

АН

EVC, EVC2

Диастрофическая дисплазия

Тяжелая карликовость с ригидным удлинённым большим пальцем кисти и фиксированной эквиноварной косолапостью

АН

Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2)

Гипохондроплазия

Симптомы аналогичны ахондроплазии, но менее выражены

АтД

Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR3 - не у всех пациентов)

Мезомелическая дисплазия* (Лангера)

Преимущественно укорочение предплечий и голеней

Нормальные лицо и позвоночник

АН

Гомеобокс, содержащий ген низкорослости (SHOX), гомеобокс, содержащий ген низкорослости, локализованный в Y-хромосоме (SHOXY)

Метафизарная хондродисплазия†

При некоторых формах, нарушение всасывания, нейтропения, тимолимфопения

AR или AD

Рецептор паратгормона (PTHR), коллаген типа Х (COL10A1)

Множественные эпифизарные дисплазии

Легкая низкорослость, нормальные позвоночник и лицо, иногда короткие пальцы, дисплазия тазобедренных суставов (часто как первый симптом)

Очень гетерогенные

AR или AD

Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2; AR форма)

Псевдоахондроплазия

Нормальное лицо, различная степень карликовости и кифосколиоза

Гетерогенный

AD или AR

Хрящевой олигомерный матриксный белок (COMP)

Спондилоэпифизарная дисплазия

Преимущественно кифосколиоз

Иногда близорукость и плоское лицо

Гетерогенный

AD (аутосомно-доминантный), AR (аутосомно-рецессивный) или XL рецессивный (сцепленный с Х-хромосомой)

Коллаген II типа (COL2A1), комплекс, отслеживающий белковые частицы, субъединица 2 (TRAPPC2, известная также, как SEDL)

Танатофорная дисплазия

Выраженное укорочение конечностей

Деформация грудной клетки

Дыхательная недостаточность

АД (но большинство случаев обусловлено мутациями de novo)

FGFR3

* Выделяют несколько эпонимных форм (например, Нивергелта, Лангера).

† Выделяют множество различных эпонимных форм (например, Янсена, Шмидта, МакКузика).

AD = аутосомно-доминантное; AR = аутосомно-рецессивное; XL = Х-связанное.

* Выделяют несколько эпонимных форм (например, Нивергелта, Лангера).

† Выделяют множество различных эпонимных форм (например, Янсена, Шмидта, МакКузика).

AD = аутосомно-доминантное; AR = аутосомно-рецессивное; XL = Х-связанное.

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