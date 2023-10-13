Избранные типы остеохондродисплазий
Заболевание
Клинические проявления
Обычный тип наследования
Дефектный генный продукт
Ахондроплазия
Большой лоб, седловидный нос, поясничный лордоз, саблевидные ноги
Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR)
Точечная хондродисплазия
Варьирующие внескелетные проявления
Рентгенография выявляет эпифизарную зернистость в младенчестве, обусловленную кальцификацией
См. ниже
См. ниже
Точечная хондродисплазия (ризомелическая форма)
Выраженное проксимальное сокращение конечностей
Смерть в младенчестве
Пероксисомальный рецептор 2 типа, направляющий сигнал (PTS2)
Хондродисплазия точечная (форма Конради- Хинермана)
Легкое, асимметричное сокращение конечностей
Доброкачественный
AD или XL доминантное
Дельта (8)-дельта(7)-стерол изомеразный эмопамил-связывающий белок (EBP)
Хондроэктодермальные дисплазии (синдром Эллиса-ван Кревельда [EVC])
Дистальное укорочение конечностей, постаксиальная полидактилия, структурные пороки сердца
EVC, EVC2
Диастрофическая дисплазия
Тяжелая карликовость с ригидным удлинённым большим пальцем кисти и фиксированной эквиноварной косолапостью
Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2)
Гипохондроплазия
Симптомы аналогичны ахондроплазии, но менее выражены
Рецептор 3 фактора роста фибробластов (FGFR3 - не у всех пациентов)
Мезомелическая дисплазия* (Лангера)
Преимущественно укорочение предплечий и голеней
Нормальные лицо и позвоночник
Гомеобокс, содержащий ген низкорослости (SHOX), гомеобокс, содержащий ген низкорослости, локализованный в Y-хромосоме (SHOXY)
Метафизарная хондродисплазия†
При некоторых формах, нарушение всасывания, нейтропения, тимолимфопения
Рецептор паратгормона (PTHR), коллаген типа Х (COL10A1)
Множественные эпифизарные дисплазии
Легкая низкорослость, нормальные позвоночник и лицо, иногда короткие пальцы, дисплазия тазобедренных суставов (часто как первый симптом)
Очень гетерогенные
Семейство 26 растворимых переносчиков (переносчик сульфата), член 2 (SLC26A2; AR форма)
Псевдоахондроплазия
Нормальное лицо, различная степень карликовости и кифосколиоза
Гетерогенный
Хрящевой олигомерный матриксный белок (COMP)
Спондилоэпифизарная дисплазия
Преимущественно кифосколиоз
Иногда близорукость и плоское лицо
Гетерогенный
AD (аутосомно-доминантный), AR (аутосомно-рецессивный) или XL рецессивный (сцепленный с Х-хромосомой)
Коллаген II типа (COL2A1), комплекс, отслеживающий белковые частицы, субъединица 2 (TRAPPC2, известная также, как SEDL)
Танатофорная дисплазия
Выраженное укорочение конечностей
Деформация грудной клетки
Дыхательная недостаточность
АД (но большинство случаев обусловлено мутациями de novo)
FGFR3
* Выделяют несколько эпонимных форм (например, Нивергелта, Лангера).
† Выделяют множество различных эпонимных форм (например, Янсена, Шмидта, МакКузика).
AD = аутосомно-доминантное; AR = аутосомно-рецессивное; XL = Х-связанное.