*Каждая схема лечения разработана так, чтобы включать 2 антиретровирусных (АРВ) препарата из группы НИОТ плюс на выбор один компонент из групп ННИОТ, ИП или ИИ. Существует несколько альтернативных схем АРВ-терапии, рекомендована консультация с экспертом в области педиатрии, специализирующимся по ВИЧ-инфекции. Для получения информации о побочных эффектах, других дозах (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и взаимодействиях лекарственных средств, см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection в постоянно обновляемых материалах Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ. По состоянию на 02.082023.