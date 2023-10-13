Избранные схемы приема антиретровирусных препаратов (АРВ) в начальной терапии ВИЧ-инфекции у детей*
Возрастная группа
основной компонент препарата из группы НИОТ (Используйте 2)
Компонент ННИОТ (NNRTI), ИП (PI) или ИИ (INSTI) (Используйте 1)
Младенцы с рождения до возраста < 14 дней
Зидовудин плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Невирапин или
Вес ≥ 2 кг: ралтегравир
Дети ≥ 14 дней до < 4 недели
Зидовудин плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Лопинавир/ритонавир или
Вес ≥ 2 кг: ралтегравир
Дети ≥ 4 недель, вес > 3 кг
Абакавир (или зидовудин) плюс ламивудин (или эмтрицитабин)
Долутегравир
Вес > 25 кг: таблетки абакавира/ламивудина/долутегравира фиксированной дозировки доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
Дети ≥ 2 лет, вес ≥ 14 кг
Эмтрицитабин плюс тенофовир алафенамид
Биктегравир
Таблетки эмтрицитабина/тенофовира алафенамида/биктегравира фиксированной дозировки (доступны в двух дозах) доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
Подростки > 12 лет, вес ≥ 25 кг
Эмтрицитабин плюс тенофовир алафенамид
Биктегравир
Таблетки эмтрицитабина/тенофовира алафенамида/биктегравира фиксированной дозировки доступны в качестве полноценной схемы приема один раз в день.
*Каждая схема лечения разработана так, чтобы включать 2 антиретровирусных (АРВ) препарата из группы НИОТ плюс на выбор один компонент из групп ННИОТ, ИП или ИИ. Существует несколько альтернативных схем АРВ-терапии, рекомендована консультация с экспертом в области педиатрии, специализирующимся по ВИЧ-инфекции. Для получения информации о побочных эффектах, других дозах (особенно информацию о комбинированных препаратах с фиксированной дозировкой) и взаимодействиях лекарственных средств, см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection в постоянно обновляемых материалах Экспертной группы по антиретровирусной терапии и медицинскому ведению детей, живущих с ВИЧ. По состоянию на 02.082023.
INSTI = ингибитор переноса цепи интегразой; ННИОТ = ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы; НИОТ = нуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы; ИП = ингибитор протеазы.