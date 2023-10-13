Избранные инфекции, поражающие печень
Заболевания или возбудители
Проявления
Вирусы
У новорожденных: гепатомегалия, желтуха, врожденные дефекты
У взрослых: заболевание, похожее на мононуклеоз с развитием гепатита, может развиться после трансфузий
Исследование на вирусную инфекцию Эпштейна-Барра
Клинический гепатит с желтухой в 5–10%, субклиническое поражение печени в 90–95%
Иногда у подростков острый гепатит протекает тяжелее
Небольшое повышение уровня аминотрансфераз
Прямое инфицирование вирусом способствует развитию печеночной недостаточности
Коррелирует с тяжестью заболевания, но может также встречаться и при бессимптомной инфекции
Безжелтушный гепатит, как правило, у пациентов с ослабленным иммунитетом (но может также возникать у пациентов без иммунодефицита)
Лихорадка имеет место в большинстве случаев; сыпь - в 50% случаев
Острый гепатит, часто в тяжелой форме
Желтуха, общая интоксикация, кровотечения
Некроз печени с небольшой воспалительной реакцией
Другое
Инфекция печени изредка вызывается эховирусами или вирусами Коксаки, ветряной оспы, краснухи, кори.
Бактерии
Гранулематозные реакции печени с прогрессирующими некротическими абсцессами
Гнойные абсцессы*
Тяжелые инфекции распространяющиеся через портальную вену при портальной пиемии, холангиогенно при холангите, гематогенно или при прямом распространении; различные микроорганизмы - особенно грамотрицательные и анаэробные
Заболевания и токсические реакции, вызывающие небольшую дисфункцию печени
Вовлечение печени (часто - субклиническое) с гранулематозной инфильтрацией, редко - желтухой
Диспропорциональное повышение щелочной фосфатазы
Другое
Слабо выраженный фокальный гепатит (обычно субклинический) при различных системных инфекциях
Грибы
Гранулемы печени и селезенки (обычно - субклинические), при заживлении формирующие кальцификаты
Другое
Гранулематозная инфильтрация, иногда наблюдающаяся при криптококкозе, кокцидиомикозе, бластомикозе, или других инфекциях
Простейшие
Эпидемиологически важное заболевание, часто встречающееся без дизентерии
Обычно один большой абсцесс с расплавлением
Системные заболевания, сопровождающиеся умеренно выраженной гепатомегалией с небольшой дисфункцией
Частая причина гепатоспленомегалии в эндемичных зонах
Без желтухи или с небольшой желтухой в отсутствие активного гемолиза
Трансплацентарная инфекция
У новорожденных: желтуха, поражение центральной нервной системы (ЦНС) и других систем
Инфильтрация паразитами ретикулоэндотелиальной системы, гепатоспленомегалия
Гельминты
Билиарная обструкция взрослыми особями, паренхиматозный гранулематоз, вызванный личинками
Инвазия билиарного тракта, холангит, конкременты
Одна или более гидатидных кист, которые обычно содержат кальцификаты на периферии, кисты могут быть больших размеров, обычно протекают бессимптомно и не нарушают функцию печени
Могут вскрываться в брюшную полость или билиарный тракт
Острый: гепатомегалия, лихорадка, эозинофилия
Хронический: билиарный фиброз, холангит
Перипортальная гранулематозная реакция на яйца с прогрессирующей гепатоспленомегалией, фиброзом, портальной гипертензией и варикозно расширенными венами
Функция печени сохранена, истинный цирроз не формируется
Висцеральный синдром мигрирующих личинок
Гепатомегалия с гранулематозом, эозинофилия
Спирохеты
Острая лихорадка, прострация, желтуха, кровотечения, повреждение почек
Печеночные некрозы (часто слабо выраженные, несмотря на желтуху)
Врожденный: неонатальная гепатоспленомегалия, фиброз
Приобретенный: различной степени выраженности гепатит во вторичной стадии, гуммы с нерегулярными рубцами в третичной стадии
Инфекция Borrelia
Системные симптомы, гепатомегалия, иногда - желтуха
* Дифференцировать от амебиаза посредством серологических тестов на амебиаз и исследованием содержимого абсцесса, полученного методом прямой чрескожной аспирации.