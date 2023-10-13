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Значимые проявления у беременных пациенток с рвотой

Система

Признаки

Общие

Заторможенность, тревожное возбуждение

Неврологические симптомы

Спутанность сознания, светобоязнь, фокальная слабость, нистагм

Акушерскими

Размер матки больше, чем предполагается для данного срока беременности

Отсутствие сердцебиения у плода

Гроздевидная ткань из цервикального канала

Желудочно-кишечный

Вздутие, тимпанизм

Отсутствие кишечного шума либо пронзительный кишечный шум

Очаговая болезненность

Симптомы раздражения брюшины (мышечный дефанс, ригидность, болезненность при внезапном ослаблении давления)

Мочеполовой

Болезненность в боку при перкуссии

Голова, Глаза, Уши, Нос, Горло

Сухость слизистых, иктеричность склер

ГГУНГ=голова, глаза, уши, нос, горло.

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