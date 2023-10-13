Значимые проявления у беременных пациенток с рвотой
Система
Признаки
Общие
Заторможенность, тревожное возбуждение
Неврологические симптомы
Спутанность сознания, светобоязнь, фокальная слабость, нистагм
Акушерскими
Размер матки больше, чем предполагается для данного срока беременности
Отсутствие сердцебиения у плода
Гроздевидная ткань из цервикального канала
Желудочно-кишечный
Вздутие, тимпанизм
Отсутствие кишечного шума либо пронзительный кишечный шум
Очаговая болезненность
Симптомы раздражения брюшины (мышечный дефанс, ригидность, болезненность при внезапном ослаблении давления)
Мочеполовой
Болезненность в боку при перкуссии
Голова, Глаза, Уши, Нос, Горло
Сухость слизистых, иктеричность склер
ГГУНГ=голова, глаза, уши, нос, горло.