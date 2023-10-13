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Значения, обычно используемые для определения тяжести белково-энергетической недостаточности

Показатель

Норма

Слабая недостаточность питания

Недостаточность питания средней степени

Сильно выраженная недостаточность питания

Идеальная масса тела (%)

90–110

85–90

75–85

< 75

Индекс массы тела (ИМТ)

19–24*

18–18,9

16–17,9

< 16

Сывороточный альбумин (г/дл)

3,5–5,0

3,1–3,4

2,4–3,0

< 2,4

Сывороточный трансферрин (мг/дл)

220–400

201–219

150–200

< 150

Общее содержание лимфоцитов (на мкл)

2000–3500

1501–1999

800–1500

< 800

Индекс отсроченной гиперчувствтиельости +†

2

2

1

0

*У пожилых людей ИМТ < 21 может увеличивать риск смерти.

†Индекс отсроченной гиперчувствительности использует обычный антиген (например, полученный из вида Candida или Trichophyton spp), чтобы определить степень уплотнения, вызванного кожными пробами. Степень уплотнения: 0 =< 0,5 см, 1 = 0,5-0,9 см, 2 = 1,0 см.

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