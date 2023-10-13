Значения, обычно используемые для определения тяжести белково-энергетической недостаточности
Показатель
Норма
Слабая недостаточность питания
Недостаточность питания средней степени
Сильно выраженная недостаточность питания
Идеальная масса тела (%)
90–110
85–90
75–85
< 75
Индекс массы тела (ИМТ)
19–24*
18–18,9
16–17,9
< 16
Сывороточный альбумин (г/дл)
3,5–5,0
3,1–3,4
2,4–3,0
< 2,4
Сывороточный трансферрин (мг/дл)
220–400
201–219
150–200
< 150
Общее содержание лимфоцитов (на мкл)
2000–3500
1501–1999
800–1500
< 800
Индекс отсроченной гиперчувствтиельости +†
2
2
1
0
*У пожилых людей ИМТ < 21 может увеличивать риск смерти.
†Индекс отсроченной гиперчувствительности использует обычный антиген (например, полученный из вида Candida или Trichophyton spp), чтобы определить степень уплотнения, вызванного кожными пробами. Степень уплотнения: 0 =< 0,5 см, 1 = 0,5-0,9 см, 2 = ≥ 1,0 см.