†Индекс отсроченной гиперчувствительности использует обычный антиген (например, полученный из вида Candida или Trichophyton spp), чтобы определить степень уплотнения, вызванного кожными пробами. Степень уплотнения: 0 =< 0,5 см, 1 = 0,5-0,9 см, 2 = ≥ 1,0 см.