Звуковые диапазоны
Интенсивность звука измеряется в дБ (коррелирует с кромкостью). дБ расчитывается как логарифм отношения измеряемой величины к референтному значению:
dB=k log (Vmeasured/Vref)
за референтное значение уровня звукового давления (SPL) принято считать минимально различимый звук на частоте 1000 Гц здоровым человеком.* Звук можно измерить так же путем измерения давления (н/м2) или интенсивности (ватт/м2).
Учитывая, что интенсивность звука равняется площади его давления, константа для SPL равна 20; для интенсивности звука – 10. Таким образом, увеличение громкости на 20 дБ соответствует десятикратному увеличению SPL и стократному увеличению интенсивности звука.
Ниже предствалены уровни громкости дБ и соответствующие им возмоные источники. Некоторые из них даны в соответствии с SPL, другие- в соответствии с А- шкалой (в данной шкале представлены наиболее опасные для человеческого слуха звуковые частоты2).
дБ
Пример
0
Самый слабый звук, едва различаемый человеком
30
Шопотная речь
60
Разговорная речь, швейная машинка, печатная машина
90
шум механической газонокосилки, шум в инструментальном цехе, шум грузовой машины (не более 90 дБ 8 часов в день без мер защиты†)
100
Электропила, пневматическое оружие, снегоход (2 часа в день без использования мер защиты)
115
Пескоструйная обработка, громкий концерт, автомобильный сигнал (15 минут в день — максимальное воздействие без использования мер защиты)
140
Выстрел из пушки, работа двигателя самолета (шум вызывает болезненные ощущения, короткое пребывание у источника шума может привести к травме уха)
180
Звук взлетающей ракеты
* В аудиоллогическом исследовании используются звуковые сигналы разной частоты. Пороговые значения, указанные на аудиограммах, учитывают это. В норме минимальный уровень громкости всегда равен 0 дБ, независимо от фактического уровня звукового давления (УЗД).
† Это обязательный федеральный стандарт, но при более чем кратковременном воздействии звукового давления на уровнях > 85 дБ рекомендуется использовать защиту.