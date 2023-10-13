* В аудиоллогическом исследовании используются звуковые сигналы разной частоты. Пороговые значения, указанные на аудиограммах, учитывают это. В норме минимальный уровень громкости всегда равен 0 дБ, независимо от фактического уровня звукового давления (УЗД).