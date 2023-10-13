Закрытоугольная глаукома: классификация, основанная на механизмах нарушения оттока *
Механизм
Примеры
Передний (механизм натяжения)
Контрактура мембран
Иридокорнеальный эндотелиальный синдром
Неоваскулярная глаукома
Задняя полиморфная дистрофия
Операция (например, пересадка роговицы)
Травма (проникающая и непроникающая)
Контрактура из-за воспалительных частиц
—
Воспаление мембраны
Гетерохромный иридоциклит Фукса
Сифилитический интерстициальный кератит
Задняя (механизм сжатия) со зрачковым блоком
Хрусталик-индуцированная
Набухающая катаракта
Сублюксация хрусталика
Синдром подвижного хрусталика
Задняя синехия
Радужно-стекловидный блок при афакии
Артифакия
Задняя (механизм сжатия) без зрачкового блока
Неправильный ток внутриглазной жидкости
Глаукома, вызванная блоком ресничного тела (злокачественная глаукома)
Кисты радужки и цилиарного тела
—
Сдвиг стекловидного тела вперед после извлечения хрусталика
—
Внутриглазные опухоли
Хрусталик-индуцированная
Набухающая катаракта
Сублюксация хрусталика
Синдром подвижного хрусталика
Большое или смещенное вперёд цилиарное тело
Синдром плоской радужки
Увеальный отек
После склерального вдавливания, панретинальной фотокоагуляции или окклюзии центральной вены сетчатки
Контрактура ретро-лентикулярной ткани
Персистирующая гиалоидная артерия стекловидного тела
Ретинопатия недоношенных (ретролентальная фиброплазия)
* Приведены клинические примеры; неполный перечень глауком.
Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed. 2. St. Louis, Mosby, 1996, p. 720; with permission.