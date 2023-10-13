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Заболевания, предрасполагающие к развитию нейропатической артропатии

Амилоидная нейропатия (вторичный амилоидоз)

Аномалия Арнольда–Киари

Врожденная нечувствительность к боли

Дегенеративные заболевания позвоночника с компрессией нервных корешков

Сахарный диабет

Семейные наследственные нейропатии:

Гигантизм с гипертрофической нейропатией

Проказа

Расщелина позвоночника с менингомиелоцеле (у детей)

Инсульт

Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга

Сирингомиелия

Сухотка спинного мозга

Опухоли и повреждения периферических нервов (см. периферическая нейропатия) и спинного мозга (см. спинальная травма и опухоли спинного мозга)

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