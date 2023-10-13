Заболевания, предрасполагающие к развитию нейропатической артропатии
Амилоидная нейропатия (вторичный амилоидоз)
Аномалия Арнольда–Киари
Врожденная нечувствительность к боли
Дегенеративные заболевания позвоночника с компрессией нервных корешков
Семейные наследственные нейропатии:
Гигантизм с гипертрофической нейропатией
Расщелина позвоночника с менингомиелоцеле (у детей)
Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга
Сухотка спинного мозга
Опухоли и повреждения периферических нервов (см. периферическая нейропатия) и спинного мозга (см. спинальная травма и опухоли спинного мозга)