Заболевания накопления гликогена и расстройства глюконеогенеза
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
GSD I (болезнь фон Гирке)
Наиболее распространенный тип GSD I: Ia (>80%)
Развитие заболевания: до 1 года
Клинические признаки: до 1 года, тяжелая гипогликемия, молочно-кислый ацидоз и гепатомегалия; позже, опухоли печени, увеличение почек с прогрессирующей почечной недостаточностью и гипертонией, низкий рост, гипертриглицеридемия, гиперурикемия, дисфункция тромбоцитов с носовыми кровотечениями и анемией
При типе Ib, менее тяжелые, но в том числе нейтропения, дисфункция нейтрофилов с рецидивирующей инфекцией и воспалительные заболевания кишечника
Лечение: сырой кукурузный крахмал по 1,5-2,5 г/кг перорально каждые 4-6 часов или безлактозное питание с мальтодекстрином для поддержания нормогликемии; ночные кормления (важно); ограничение потребления фруктозаы и галактозы; при молочно-кислом ацидозе бикарбонат по 0,25 до 0,5 ммоль/кг четыре раза в день; аллопуринол для поддержания мочевой кислоты на уровне < 6,4 мг/дл; трансплантация печени и почек (может быть успешной)
Для пациентов типа Ib с нейтропенией, G-CSF
Тип Ia (232200*)
Глюкозо-6-фосфатаза
Тип Ib (232220*)
Глюкозо-6-фосфат-транслоказа Т1
Тип Ic (232240*)
Глюкозо-6-фосфат-транслоказа Т2
Тип Id (232240*)
Глюкозо-6-фосфат-транслоказа Т3
GSD II (болезнь Помпе: 232300*)
Время развития заболевания: младенчество, детство или зрелый возраст; остаточная активность фермента в детской и взрослой формы
Клинические признаки: при инфантильной форме кардиомиопатия с сердечной недостаточностью, тяжелая гипотония, макроглоссия
При ювенильной и взрослой формах скелетная миопатия с задержкой моторного развития, прогрессирующая слабость периферической и дыхательной мускулатуры
При типе IIb, умственной отсталость
Лечение: для пациентов с клиническими симптомами при замещении недостающего фермента (алглюкозидаза альфа)
При кардиомиопатии трансплантация сердца
Тип IIa
Лизосомная кислая альфа-глюкозидаза
Тип IIb (Данон)
Лизосомальный мембранный белок-2
GSD III (болезнь Форбса, болезнь Кори, ограниченный гликогеноз; 232400*)
Частота: IIIa, 85%; IIIb, 15%; IIIc и IIId редко
Начало заболевания: младенчество или детство
Клинические признаки: при типе IIIa поражение печени и мышц с особенностями типов Ia и II
При типе IIIb только поражение печени с особенностями типа Ia
При типах IIIc и IIId, различные функции в зависимости от затронутрых тканей
Лечение: сырой кукурузный крахмал и непрерывное питание для поддержания нормогликемии, богатая белками диета для стимуляции глюконеогенеза
Типы IIIa и IIIb
Дебранчер фермент (амилоглюкозидаза и олигоглюканотрансфераза)
Тип IIIc
Только амилоглюкозидаза
Тип IIId
Только олигоглюканотрансфераза
GSD IV (болезнь Андерсена; 232500*)
Разветвляющий фермент
Начало заболевания: раннее детство; реже неонатальный период, конец детства или зрелый возраст (проявляется как непрогрессирующий вариант или в нервно-мышечной форме)
Клинические признаки: гепатомегалия с прогрессивным циррозом и гипогликемией, варикозное расширение вен пищевода и асцит; спленомегалия; задержка в развитии
При нервно-мышечной форме гипотония и атрофия мышц
Лечение: Не известно
При циррозе печени проводят трансплантацию, которая также излечивает основное заболевание
GSD V (болезнь МакАрдла; 232600*)
Мышечная фосфорилаза
Начало заболевания: подростковый или ранний взрослый возраст
Клинические признаки: непереносимость физических нагрузок из-за мышечных спазмов, рабдомиолиз
Лечение: введение углеводов перед тренировкой, богатая белками диета
GSD VI (болезнь Херса; 232700*)
Печеночная фосфорилаза
Частота: Редко
Начало заболевания: раннее детство
Клинические признаки: доброкачественное течение с признаками уменьшения со старением; замедление роста, увеличение печени, гипогликемия, гиперлипидемия, кетоз
Лечение: сырой кукурузный крахмал для поддержания нормогликемии
GSD VII (болезнь Таруи; 232800*)
Фосфофруктокиназа
Начало заболевания: средний детский возраст
Клинические признаки: непереносимость физических нагрузок из-за мышечных спазмов, рабдомиолиз, гемолиз
Лечение: неспецифическое, избегание чрезмерных нагрузок
GSD VIII/IX †
Начало заболевания: Гетерогенное
Клинические признаки: Гетерогенные, гепатомегалия, замедление роста, мышечная гипотония, гиперхолестеринемия
Лечение: неспецифическое
Тип IXa1 и IXa2 (306000*)
Х-хромосомой фосфорилазы киназа
Тип IXb (261750*)
Печеночная и мышечная фосфорилазы киназа
Тип IXc (613027*)
Печеночная фосфорилазы киназа
Тип IXd (300559*)
Мышечная фосфорилазы киназа
GSD 0 (240600*)
Гликоген синтаза
Начало заболевания: варьирует, но часто после прекращения ночных кормлений или интеркуррентных заболеваний
Клинические признаки: гипогликемия натощак и кетоз, лактоацидоз после приема пищи
Лечение: Частый прием богатой белком пищи, сырой кукурузный крахмал перед сном
Синдром Фанкони-Бикела (227810*)
Транспортер-2 глюкозы
Начало заболевания: младенчество
Клинические признаки: задержка развития, вздутие живота, увеличение печени, увеличение почек, легкая гипогликемия натощак и гиперлипидемия, нарушение толерантности к глюкозе, почечный синдром Фанкони
Лечение: низкоуглеводная диета с высоким содержанием белка; ограниченное потребление фруктозы для поддержания нормогликемии; восполнение электролитов, потерянных через почки; витамин D
Фруктозо-1,6-бисфосфатаза
Начало заболевания: младенчество или раннее детство
Клинические признаки: эпизодическая гипервентиляция, апноэ, гипогликемия, кетоз или молочно-кислый ацидоз; эпизоды, спровоцированные голоданием, фебрильные инфекции или приема фруктозы, сорбита или глицерина
Лечение: избегание голодания и фруктозы, сорбита и глицерина; сырой кукурузный крахмал
Дефицит фосфоенолпируват карбоксикиназы (261680*)
Фосфоенолпируват карбоксикиназа
Начало заболевания: детство
Клинические признаки: задержка развития, гипотония, гепатомегалия, молочно-кислый ацидоз, гипогликемия
Лечение: избегание голодания, сырой кукурузный крахмал
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.
† Прежний тип VIII теперь включен в тип IXa.
G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor) = гранулоцитарный колониестимулирующий фактор; GSD (glycogen storage disease) = гликогеноз