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Заболевания, которые могут вызвать демиелинизацию центральной нервной системы

Категория

Заболевания

Наследственные заболевания

Адренолейкодистрофии*

Адреномиелонейропатия*

Синдром Гурлер

Болезнь Краббе и другие лейкодистрофии*

Наследственная атрофия зрительных нервов Лебера и другие виды митохондриальной патологии

Фенилкетонурия и другие аминоацидурии

Болезнь Тея-Сакса, болезнь Ниманна-Пика и болезнь Гоше

Гипоксия и ишемия

Интоксикация оксидом углерода и другие синдромы отсроченной гипоксической церебральной демиелинизации

Прогрессирующая субкортикальная ишемическая демиелинизация

Дефицит питательных веществ

Демиелинизация мозолистого тела (болезнь Маркиафавы-Биньями)

Синдром осмотической демиелинизации† (ранее именуемый центральным понтинным миелинолизом)

Недостаточность витамина B12

Непосредственное вирусное поражение ЦНС

Прогрессивная многоочаговая лейкодистрофия

Подострый склерозирующий панэнцефалит

Тропический спастический парапарез/миелопатия, ассоциированная с HTLV-1

Первичные демиелинизирующие заболевания

Монофазные заболевания, такие как: неврит зрительного нерва, острый поперечный миелит, острый рассеянный энцефаломиелит и острый геморрагический лейкоэнцефалит

Нейромиелит - расстройство зрительного спектра

Рецидивирующие, прогрессирующие заболевания (рассеянный склероз и его подтипы)

Токсины, медикаменты и запрещенные препараты

Алкоголь

Отравление монооксидом углерода

Этамбутол

Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа (адалимумаб, инфликсимаб, этанерцепт, цертолизумаб пегол, голимумаб [1])

Ингибиторы контрольных точек (атезолизумаб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб, дурвалумаб [2])

*Некоторые подтипы могут также включать демиелинизацию в периферической нервной системе.

† Синдром осмотической демиелинизации также может быть вызван потоками натрия.

ЦНС = центральная нервная система; HTLV-1 = Т-лимфотропный вирус человека 1.

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