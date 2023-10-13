Заболевания, которые могут вызвать демиелинизацию центральной нервной системы
Категория
Заболевания
Наследственные заболевания
Болезнь Краббе и другие лейкодистрофии*
Наследственная атрофия зрительных нервов Лебера и другие виды митохондриальной патологии
Фенилкетонурия и другие аминоацидурии
Гипоксия и ишемия
Интоксикация оксидом углерода и другие синдромы отсроченной гипоксической церебральной демиелинизации
Прогрессирующая субкортикальная ишемическая демиелинизация
Дефицит питательных веществ
Демиелинизация мозолистого тела (болезнь Маркиафавы-Биньями)
Синдром осмотической демиелинизации† (ранее именуемый центральным понтинным миелинолизом)
Непосредственное вирусное поражение ЦНС
Прогрессивная многоочаговая лейкодистрофия
Подострый склерозирующий панэнцефалит
Тропический спастический парапарез/миелопатия, ассоциированная с HTLV-1
Первичные демиелинизирующие заболевания
Монофазные заболевания, такие как: неврит зрительного нерва, острый поперечный миелит, острый рассеянный энцефаломиелит и острый геморрагический лейкоэнцефалит
Нейромиелит - расстройство зрительного спектра
Рецидивирующие, прогрессирующие заболевания (рассеянный склероз и его подтипы)
Токсины, медикаменты и запрещенные препараты
Отравление монооксидом углерода
Этамбутол
Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа (адалимумаб, инфликсимаб, этанерцепт, цертолизумаб пегол, голимумаб [1])
Ингибиторы контрольных точек (атезолизумаб, ипилимумаб, ниволумаб, пембролизумаб, дурвалумаб [2])
*Некоторые подтипы могут также включать демиелинизацию в периферической нервной системе.
† Синдром осмотической демиелинизации также может быть вызван потоками натрия.
ЦНС = центральная нервная система; HTLV-1 = Т-лимфотропный вирус человека 1.