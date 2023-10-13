Заболевания, вызывающие вторичную головную боль
Причина
Примеры
Экстракраниальная патология
Диссекция сонных или позвоночных артерий (также сопровождается болями в шее)
Стоматологические заболевания (например, инфекция, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава)
Интракраниальная патология
Опухоли головного мозга и другие объемные образования
Аномалия Арнольда-Кари I типа
Ликворея с развитием головной боли, связанной с низким давлением СМЖ
Кровоизлияние (внутримозговое кровоизлияние, субдуральное кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние)
Идиопатическая внутричерепная гипертензия
Инфекционные процессы (например, абсцесс, энцефалит, менингит, субдуральная эмпиема)
Неинфекционный менингит (например, карциноматозный, химический)
Сосудистая патология (например, инсульт, геморрагический инсульт, сосудистые мальформации, васкулит, тромбоз венозных синусов)
Тромбоз церебральных венозных синусов
Системные заболевания
Злокачественная артериальная гипертония
Гипоксия (включая высотную болезнь)
Вирусные инфекции
Вирусемия
Лекарственные препараты/другие вещества и токсины
Чрезмерное использование анальгетических препаратов
Отмена кофеин-содержащих препаратов
Отравление монооксидом углерода
Гормональная терапия (например, эстроген)
Нитраты
Ингибиторы протонной помпы