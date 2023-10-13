Заболевания, ассоциированные с болями в пятках в соответствии с локализацией
Локализация боли
Ассоциированное заболевание
Подошвенная поверхность пятки
Подошвенный фасциит (подошвенный фасциоз, синдром пяточной шпоры)
Медиальный и латеральный края пяточной области
У детей и подростков, апофизит пяточной кости (болезнь Севера)
Ущемление медиального или латерального подошвенного нерва
Иногда синдром тарзального канала
Кпереди от ахиллова сухожилия, в ретроахилловом пространстве
Передний бурсит ахиллова сухожилия
Переломы заднелатерального бугорка большеберцовой кости
Тендинит длинного сгибателя большого пальца стопы
Синдром Os trigonum
Позади ахиллова сухожилия
Задний бурсит ахиллова сухожилия
Узлы сухожилия
Место прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости
Энтезопатия ахиллова сухожилия
Разрыв сухожилия (вследствие травмы или ассоциированное с применением фторхинолонов— см. Разрыв ахиллова сухожилия)