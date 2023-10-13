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Другие липидозы

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа А и В в таблице Некоторых сфинголипидозов)

Начало заболевания: сильно варьирует (раннее или позднее младенчество, юность, зрелость)

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: Паралич вертикального взора, гепатоспленомегалия, желтуха новорожденных, дисфагия, гипотония с последующей спастичностью, судороги, мозжечковая атаксия, дизартрия, задержка психомоторного развития и дегенерация, психоз и поведенческие проблемы, фетальный асцит, пенистые клетки и синие гистиоциты как при болезни Ниман-Пика типа А и В

Раннее начало связано с более быстрым прогрессированием и короткой продолжительностью жизни

Лечение: субстратснижающая терапия (миглустат)

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток может быть эффективной у молодых пациентов с мутациями гена NPC2

Тип C1/Type D (257220*)

NPC1 белок

Тип C2 (607625*)

Секреторный белок 1 придатка яичка (HE1; NPC2 белка)

  1. Болезнь Вольмана (620151*)

  2. Болезнь накопления эфиров холестерина (CESD; 278000*)

Лизосомальная кислая липаза

Начало заболевания: Болезнь Вольмана – в младенчестве

При CESD - переменная

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: нарушение роста; рвота; диарея; стеаторея; гепатоспленомегалия; фиброз печени; легочная гипертензия; кальцификация надпочечников; ксантоматозные изменения в печени, надпочечниках, лимфатических узлах, костном мозге, тонкой кишке, легких и тимусе; гиперхолестеринемия и содержание липидов в плазме от нормального до повышенного; пенистые клетки в костном мозге

При болезни Вольмана – летальный исход в младенчестве при отсутствии лечения

При CESD – преждевременный атеросклероз

Лечение: Восполнение фермента себелипазой, рекомбинантной человеческой лизосомальной кислотной липазой

Церебросухожильный ксантоматоз (холестанола липидоз; 213700*)

Стирол 27-гидроксилаза

Начало заболевания: Подростковый возраст

Метаболиты в моче: повышенное содержание 7-альфа-гидроксилированного желчного спирта

Клинические признаки: ювенильные катаракты, ксантомы сухожилий и кожи, ксантелазмы, переломы, атеросклероз, деменция, парезы спинного мозга, мозжечковая атаксия, нарушение развития, псевдобульбарный паралич, лейкодистрофия, периферическая нейропатия

Лечение: хенодезоксихолевая кислота, статины

Ситостеролемия (210250*, 618666*)

Микросомальная ГМГ-КоА редуктаза

Белки-транспортеры ABC

Начало: первые два десятилетия жизни

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: атеросклероз, преждевременная ишемическая болезнь сердца, аномальные эритроциты, ксантомы на сухожилиях

Лечение: сокращение потребления продуктов, богатых растительными жирами

Холестираминовая смола

Возможно, эзетимиб

Нейроннальный цероидный липофусциноз

Начало заболевания: при инфантильной форме - 6-12 месяцев

При поздней инфантильной форме - 2-4 года

При ювенильной форме (в том числе CLN9) - 4-10 лет

При взрослой форме - 20-39 лет

При вариантных инфантильных формах - 4-7 лет

При форме с прогрессиующей эпилепсией - 5-10 лет

Метаболиты в моче: не обнаружено

Клинические признаки: при инфантильной и поздней инфантильной формах - задержка развития, микроцефалия, оптическая и церебральная атрофия, дегенерация сетчатки, слепота, сгибательные контрактуры, гипотония, атаксия, миоклонус, судороги, потеря речи, повышенная возбудимость, аутофлюоресценция в нейронах, гранулированные осмиофильные отложения в клетках, повышенный уровень арахидоновой кислоты в сыворотке, сниженная линолевая кислота

При ювенильной и взрослой формах особенности перечисленных выше форм плюс экстрапирамидные симптомы, прогрессирующая потеря способности ходить, сложности с обучением и поведением

Лечение: поддерживающее лечение

Детская форма (CLN1, Болезнь Сантавуори-Хальтиа; 256730*)

Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1

Поздняя инфантильная форма (CLN2, Болезнь Янского-Бильшовского; 204500*)

Лизосомальная пепстатин-устойчивая пептидаза

Ювенильная форма (CLN3, болезнь Баттена, болезнь Фогта-Шпильмейера; 204200*)

Лизосомальный трансмембранный белок CLN3

Взрослая форма (CLN4, болезнь Куфса; 204300*)

Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1

Вариантная поздняя инфантильная форма, финский тип (CLN5; 256731*)

Лизосомальный трансмембранный белок CLN5

Вариантная поздняя инфантильная форма (CLN6; 601780*)

Трансмембранный белок CLN6

Прогрессирующая эпилепсия с умственной отсталостью (600143*)

Трансмембранный белок CLN8

CLN9 (609055*)

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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