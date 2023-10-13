Другие липидозы
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Болезнь Ниманна-Пика (см. также болезнь Ниманна-Пика типа А и В в таблице Некоторых сфинголипидозов)
Начало заболевания: сильно варьирует (раннее или позднее младенчество, юность, зрелость)
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: Паралич вертикального взора, гепатоспленомегалия, желтуха новорожденных, дисфагия, гипотония с последующей спастичностью, судороги, мозжечковая атаксия, дизартрия, задержка психомоторного развития и дегенерация, психоз и поведенческие проблемы, фетальный асцит, пенистые клетки и синие гистиоциты как при болезни Ниман-Пика типа А и В
Раннее начало связано с более быстрым прогрессированием и короткой продолжительностью жизни
Лечение: субстратснижающая терапия (миглустат)
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток может быть эффективной у молодых пациентов с мутациями гена NPC2
Тип C1/Type D (257220*)
NPC1 белок
Тип C2 (607625*)
Секреторный белок 1 придатка яичка (HE1; NPC2 белка)
Лизосомальная кислая липаза
Начало заболевания: Болезнь Вольмана – в младенчестве
При CESD - переменная
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: нарушение роста; рвота; диарея; стеаторея; гепатоспленомегалия; фиброз печени; легочная гипертензия; кальцификация надпочечников; ксантоматозные изменения в печени, надпочечниках, лимфатических узлах, костном мозге, тонкой кишке, легких и тимусе; гиперхолестеринемия и содержание липидов в плазме от нормального до повышенного; пенистые клетки в костном мозге
При болезни Вольмана – летальный исход в младенчестве при отсутствии лечения
При CESD – преждевременный атеросклероз
Лечение: Восполнение фермента себелипазой, рекомбинантной человеческой лизосомальной кислотной липазой
Церебросухожильный ксантоматоз (холестанола липидоз; 213700*)
Стирол 27-гидроксилаза
Начало заболевания: Подростковый возраст
Метаболиты в моче: повышенное содержание 7-альфа-гидроксилированного желчного спирта
Клинические признаки: ювенильные катаракты, ксантомы сухожилий и кожи, ксантелазмы, переломы, атеросклероз, деменция, парезы спинного мозга, мозжечковая атаксия, нарушение развития, псевдобульбарный паралич, лейкодистрофия, периферическая нейропатия
Лечение: хенодезоксихолевая кислота, статины
Ситостеролемия (210250*, 618666*)
Микросомальная ГМГ-КоА редуктаза
Белки-транспортеры ABC
Начало: первые два десятилетия жизни
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: атеросклероз, преждевременная ишемическая болезнь сердца, аномальные эритроциты, ксантомы на сухожилиях
Лечение: сокращение потребления продуктов, богатых растительными жирами
Холестираминовая смола
Возможно, эзетимиб
Нейроннальный цероидный липофусциноз
Начало заболевания: при инфантильной форме - 6-12 месяцев
При поздней инфантильной форме - 2-4 года
При ювенильной форме (в том числе CLN9) - 4-10 лет
При взрослой форме - 20-39 лет
При вариантных инфантильных формах - 4-7 лет
При форме с прогрессиующей эпилепсией - 5-10 лет
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: при инфантильной и поздней инфантильной формах - задержка развития, микроцефалия, оптическая и церебральная атрофия, дегенерация сетчатки, слепота, сгибательные контрактуры, гипотония, атаксия, миоклонус, судороги, потеря речи, повышенная возбудимость, аутофлюоресценция в нейронах, гранулированные осмиофильные отложения в клетках, повышенный уровень арахидоновой кислоты в сыворотке, сниженная линолевая кислота
При ювенильной и взрослой формах особенности перечисленных выше форм плюс экстрапирамидные симптомы, прогрессирующая потеря способности ходить, сложности с обучением и поведением
Лечение: поддерживающее лечение
Детская форма (CLN1, Болезнь Сантавуори-Хальтиа; 256730*)
Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1
Поздняя инфантильная форма (CLN2, Болезнь Янского-Бильшовского; 204500*)
Лизосомальная пепстатин-устойчивая пептидаза
Ювенильная форма (CLN3, болезнь Баттена, болезнь Фогта-Шпильмейера; 204200*)
Лизосомальный трансмембранный белок CLN3
Взрослая форма (CLN4, болезнь Куфса; 204300*)
Пальмитоил-протеин-тиоэстераза-1
Вариантная поздняя инфантильная форма, финский тип (CLN5; 256731*)
Лизосомальный трансмембранный белок CLN5
Вариантная поздняя инфантильная форма (CLN6; 601780*)
Трансмембранный белок CLN6
Прогрессирующая эпилепсия с умственной отсталостью (600143*)
Трансмембранный белок CLN8
CLN9 (609055*)
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.