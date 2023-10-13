Другие заболевания лизосом
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Пикнодизостоз (265800*)
Катепсин К
Начало заболевания: раннее детство
Метаболиты в моче: не обнаружено
Клинические признаки: низкий рост, лобная и затылочная бугристость, задержка закрытия переднего родничка, микрогнатия, узкие неба, позднее прорезывание и длительное сохранение молочных зубов, гиподонтия, аплазия или гипоплазия ключиц, остеосклероз, чувствительность к переломам, сколиоз, спондилолизм, брахидактилия, ребристые ногти
Лечение: поддерживающая терапия, гормон роста может быть полезен
Болезнь накопления глутамил-рибозо-5-фосфата (305920*)
АДФ-рибозы протеина гидролаза
Начало заболевания: 1-й год жизни
Метаболиты в моче: протеинурия
Клинические признаки: грубые черты лица, гипотония, мышечная слабость и атрофия, потеря речи и зрения, судороги, неврологические ухудшения, атрофия зрительного нерва, нефроз, гипертония, почечная недостаточность, нарушения развития
Лечение: поддерживающее лечение
Болезнь накопления гликогена 2 типа (болезнь Помпе; 232300*)
См. таблицу Заболевания накопления гликогена и расстройства глюконеогенеза
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* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.