Допустимые продукты в репрезентативных исключающих диетах*
Пищевой продукт
Номер диеты 1
(Исключает употребление говядины, свинины, птицы, молока, ржи, или кукурузы)
Номер диеты 2
(Исключает употребление говядины, баранины, молока, или риса)
Номер диеты 3
(Исключает употребление баранины, птицы, ржи, риса, кукурузы, или молока)
Зерновые
Рисовые продукты
Кукурузные изделия
Нет
Овощи
Артишоки, свекла, морковь, салат, шпинат
Спаржа, кукуруза, горох, кабачки, фасоль, помидоры
Свекла, фасоль, картофель (белый и сладкий), фасоль, помидоры
Мясо
Ягненок
Бекон, курица
Бекон, говядина
Мука (хлеб или печенье)
Рис
Кукуруза, 100% ржаные изделия (обычный ржаной хлеб содержит пшеницу)
Фасоль лима, картофель, соя
Фрукты
Грейпфрут, лимоны, груши
Абрикосы, персики, ананас, чернослив
Абрикосы, грейпфрут, лимоны, персики
Жир
Хлопковое масло, оливковое масло
Кукурузное масло, хлопковое масло
Хлопковое масло, оливковое масло
Напитки
Кофе (черный), лимонад, чай
Кофе (черный), лимонад, чай
Кофе (черный), лимонад, одобренные фруктовые соки, чай
Различные
Тростниковый сахар, желатин, кленовый сахар, оливки, соль, пудинг из тапиоки
Тростниковый сахар, кукурузный сироп, желатин, соль
Тростниковый сахар, желатин, кленовый сахар, оливки, соль, пудинг из тапиоки
* Диета номер 4: Если симптомы сохраняются, когда пациенты следуют любой из 3-х вышеперечисленных элиминационных диет, и диета все еще подозревается, ежедневный рацион может быть ограничен элементарной диетой (с помощью тщательно гидролизованных формул или формул на основе аминокислот).