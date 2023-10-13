* Диета номер 4: Если симптомы сохраняются, когда пациенты следуют любой из 3-х вышеперечисленных элиминационных диет, и диета все еще подозревается, ежедневный рацион может быть ограничен элементарной диетой (с помощью тщательно гидролизованных формул или формул на основе аминокислот).