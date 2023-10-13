Дома престарелых, как на ладони
Фактор
Детали
Статистика
Количество сертифицированных домов пристарелых
About 15,300 in 2020*
Количество койко-мест
Около 1,6 млн в 2020* г.
Число проживающих
Около 1,3 млн в 2020* г.
Жители (пациенты)
Требования к покрытиям Medicare
Должны ежедневно нуждаться в профессиональной медсестринской помомощи или ежедневной реабилитационной терапии
Должны зачисляться в дом престарелых или на получение реабилитационных услуг в течение 30 дней после минимального пребывания в больнице в течение 3 дней (отказ от 3-дневного пребывания в больнице доступен в некоторых случаях, в том числе в некоторых планах Medicare Advantage).
Факторы риска по размещению в доме престарелых
Пожилой возраст
Проживание в одиночестве
Невозможность заботится о себе
Неподвижность
Нарушение психологического статуса (например, деменция)
Недержание
Отсутствие социальной или неформальной поддержки
Бедность
Женский пол
Потенциальная польза для жителей
Расширение структуры
Возможности социализации
Пищевая поддержка
Физические упражнения и активность
Доступ к сестринскому уходу
Помощь с соблюдением режима приема лекарственных средств
Потенциальные проблемы для проживающих
Невозможность покинуть заведение
Нечастые посещения
Жалобы, которым сложно верить или относиться серьезно, потому что пациенты болеют или старые
Злоупотребление, которое может быть незначительным (например, неправильное использование препаратов и физические ограничения для управления агрессивным или грубым поведением [например, щипать, бить, тискать])
Снижение функциональной способности‡
Недостаточность питания и потеря веса‡
Пролежни†
Недержание мочи‡
Запор‡
Инфекции‡
Депрессия‡
Полипрагмазия‡
Заведение
Требования к возмещению расходов по программе Medicare
Дипломированная медсестра (RN) на месте 8 часов в день, 7 дней в неделю
Либо дипломированная медсестра (RN), либо лицензированная младшая медсестра (LVN/LPN) 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Младший медицинский персонал (CNA), достаточно квалифицированный для оказания помощи жителям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Социальный работник с полной занятостью при условии, что заведение имеет > 120 койко-мест
Медицинский директор-распорядитель и лицензированный администратор
Квалифицированный терапевт по рекреации для обеспечения рекреационных программ
Терапевт по реабилитации
Диетолог
Врачи, фармацевты, стоматологи, оказание услуг священнослужителя, которые при необходимости должны быть доступны, но не обязательны на территории заведения
ПРИМЕЧАНИЕ: В 2024 году Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) опубликовали Минимальные стандарты укомплектованности штата для учреждений длительного ухода и Заключительное правило по отчетности прозрачности оплаты учреждений Medicaid для введения минимальных требований к укомплектованности штата домов престарелых в США. Сроки внедрения этих требований отсчитываются от даты публикации Заключительного правила (10 мая 2024 г.) и будут поэтапными в течение 3 лет для всех несельских учреждений.
Возможные дополнительные услуги
Медицинские специализированные услуги (например, офтальмолог, ЛОР, невропатолог, психиатр, психолог), которые могут потребовать перевозки пациентов в другие заведения
Внутривенная терапия
Энтеральное питание через трубки
Длительное лечение кислородом или ИВЛ
Блоки для специального ухода (например, для пациентов с болезнью Альцгеймера или раком)§
Запланированные развлекательные программы для групп
Выбор досуга для пациентов, особенно для тех, кто имеет когнитивные нарушения или прикованы к постели
Профессиональные услуги (например, визажист, парикмахер) обычно оплачиваются из личных средств пациента
* Centers for Disease Control and Prevention (CDC): FastStats: Nursing Home Care. Accessed May 2024.
† LongTermCare.gov: Costs of Care. Accessed June 2024.
‡ Эти проблемы, которые обычно развиваются или ухудшаются упроживающих в домах престарелых, иногда могут быть предотвращены при внимательном к ним отношении и проявлениизаботы.
§ Специальные единицы ухода должны устанавливать программыи критерии приема, вести специальную подготовку штата для данного вида оказываемых услуг, соответствовать требованиям нормативных документов и иметь определенную зону или дискретное физическое пространство.