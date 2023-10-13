Дозы антибиотиков для внутривенного введения при острых бактериальных менингитах*
Антибиотик
Дозировка
Дети > 1 месяца
Взрослые
Цефтриаксон
50 мг/кг, каждые 12 часов
2 г каждые 12 часов
Цефотаксим
50 мг/кг каждые 6 часов
2 г каждые 4–6 часов
Цефтазидим
50 мг/кг каждые 8 часов
2 г каждые 8 часов
Цефепим
2 г каждые 12 часов
2 г каждые 8–12 часов
Ампициллин
75 мг/кг каждые 6 часов
2–3 г каждые 4 часа
Бензилпенициллин
4 миллиона единиц, каждые 4 часа
4 миллиона единиц, каждые 4 часа
Нафциллин и оксациллин
50 мг/кг каждые 6 часов
2 г каждые 4 часа
Ванкомицин†
15 мг/кг каждые 6 часов
10-15 мг/кг, каждые 8 часов
Меропенем
40 мг/кг каждые 8 часов
2 г каждые 8 часов
Гентамицин и тобрамицин†
2,5 мг/кг каждые 8 часов
2 мг/кг каждые 8 часов
Амикацин†
10 мг/кг каждые 8 часов
7,5 мг/кг каждые 12 часов
Рифампин
6,7 мг/кг каждые 8 часов
600 мг каждые 24 часа
* Для неонатальных дозировок, см. таблицу Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных.
† Следует проводить мониторинг функции почек.