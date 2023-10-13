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Дозы антибиотиков для внутривенного введения при острых бактериальных менингитах*

Антибиотик

Дозировка

Дети > 1 месяца

Взрослые

Цефтриаксон

50 мг/кг, каждые 12 часов

2 г каждые 12 часов

Цефотаксим

50 мг/кг каждые 6 часов

2 г каждые 4–6 часов

Цефтазидим

50 мг/кг каждые 8 часов

2 г каждые 8 часов

Цефепим

2 г каждые 12 часов

2 г каждые 8–12 часов

Ампициллин

75 мг/кг каждые 6 часов

2–3 г каждые 4 часа

Бензилпенициллин

4 миллиона единиц, каждые 4 часа

4 миллиона единиц, каждые 4 часа

Нафциллин и оксациллин

50 мг/кг каждые 6 часов

2 г каждые 4 часа

Ванкомицин†

15 мг/кг каждые 6 часов

10-15 мг/кг, каждые 8 часов

Меропенем

40 мг/кг каждые 8 часов

2 г каждые 8 часов

Гентамицин и тобрамицин†

2,5 мг/кг каждые 8 часов

2 мг/кг каждые 8 часов

Амикацин†

10 мг/кг каждые 8 часов

7,5 мг/кг каждые 12 часов

Рифампин

6,7 мг/кг каждые 8 часов

600 мг каждые 24 часа

† Следует проводить мониторинг функции почек.

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