* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Для деталей, касающихся риска перинатальной передачи ВИЧ см. таблицу Лечение антиретровирусными препаратами в неонатальном периоде в соответствии с риском заражения ВИЧ. При выборе продолжительности терапии, основанной на конкретных факторах риска и промежуточных результатах теста на ВИЧ, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в области ВИЧ-инфекции у детей. Относительно АРВ-терапии после неонатального периода см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection, разработанные Экспертной группой по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией.

* Новорожденным, которые не могут принимать пероральные препараты, зидовудин (ZDV) можно вводить внутривенно в 75% от пероральной дозы, используя тот же интервал дозирования.

‡ Дальнейшее увеличение доз здовудина (ZDV) и невирапина (NVP) используется для грудных детей, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, и для грудных детей, получающих более длительную профилактику из-за контакта с ВИЧ при грудном вскармливании, в зависимости от их гестационного и календарного возраста; также необходимо проконсультироваться с экспертом в области детской ВИЧ-медицины.

АРТ = антиретровирусная терапия; АРВ = антиретровирусный.