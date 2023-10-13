Дозировка антиретровирусных препаратов для новорожденных с перинатальным заражением ВИЧ
Медикаментозное лечение (перорально)*
Профилактика при низком риске (всего 4 недели лечения)
Терапия пациентов высокого риска (6 недель общего лечения)‡
Зидовудин (ZDV)†
≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день
≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день
≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:
≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:
< 30 недель гестации при рождении:
< 30 недель гестации при рождении:
Ламивудин (3TC)
Не используется
≥ 32 недель гестации при рождении
Невирапин (NVP)
Не используется
≥ 37 недель гестации при рождении
34 до < 37 недель гестации при рождении:
32-34 недель гестации при рождении:
Ралтегравир (RAL)
Не используется
≥ 37 недель гестации при рождении и вес ≥ 2 кг:
* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Для деталей, касающихся риска перинатальной передачи ВИЧ см. таблицу Лечение антиретровирусными препаратами в неонатальном периоде в соответствии с риском заражения ВИЧ. При выборе продолжительности терапии, основанной на конкретных факторах риска и промежуточных результатах теста на ВИЧ, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в области ВИЧ-инфекции у детей. Относительно АРВ-терапии после неонатального периода см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection, разработанные Экспертной группой по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией.
* Новорожденным, которые не могут принимать пероральные препараты, зидовудин (ZDV) можно вводить внутривенно в 75% от пероральной дозы, используя тот же интервал дозирования.
‡ Дальнейшее увеличение доз здовудина (ZDV) и невирапина (NVP) используется для грудных детей, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, и для грудных детей, получающих более длительную профилактику из-за контакта с ВИЧ при грудном вскармливании, в зависимости от их гестационного и календарного возраста; также необходимо проконсультироваться с экспертом в области детской ВИЧ-медицины.
АРТ = антиретровирусная терапия; АРВ = антиретровирусный.
Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection. По состоянию на 02.082023.