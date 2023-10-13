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Дозировка антиретровирусных препаратов для новорожденных с перинатальным заражением ВИЧ

Медикаментозное лечение (перорально)*

Профилактика при низком риске (всего 4 недели лечения)

Терапия пациентов высокого риска (6 недель общего лечения)‡

Зидовудин (ZDV)†

≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день

≥ 35 недель гестации при рождении: ZDV 4 мг/кг 2 раза в день

≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:

  • От рождения до возраста 2 недель: зидовудин (ZDV) 2 мг/кг два раза в день

  • Возраст 2–4 недели: ZDV 3 мг/кг 2 раза в день

≥ 30 до < 35 недель гестации при рождении:

  • От рождения до возраста 2 недель: зидовудин (ZDV) 2 мг/кг два раза в день

  • Возраст 2–6 недель: ZDV 3 мг/кг 2 раза в день

< 30 недель гестации при рождении:

  • ZDV 2 мг/кг 2 раза в день

< 30 недель гестации при рождении:

  • От рождения до возраста 4 недель: ZDV 2 мг/кг 2 раза в день в течение 4 недель

  • Возраст 4–6 недель: ZDV 3 мг/кг 2 раза в день

Ламивудин (3TC)

Не используется

≥ 32 недель гестации при рождении

  • От рождения до возраста 4 недели: ламивудин (3TC) 2 мг/кг 2 раза в день

  • Возраст 4-6 недель: ламивудин (3TC) 4 мг/кг 2 раза в день

Невирапин (NVP)

Не используется

≥ 37 недель гестации при рождении

  • NVP 6 мг/кг 2 раза в день

34 до < 37 недель гестации при рождении:

  • От рождения до возраста 1 неделя: NVP 4 мг/кг два раза в день

  • Возраст 1-6 недель: невирапин (NVP) 6 мг/кг два раза в день

32-34 недель гестации при рождении:

  • От рождения до возраста 2 недель: NVP 2 мг/кг 2 раза в день

  • Возраст 2-4 недель: невирапин (NVP) 4 мг/кг два раза в день

  • Возраст 4-6 недель: невирапин (NVP) 6 мг/кг два раза в день

Ралтегравир (RAL)

Не используется

≥ 37 недель гестации при рождении и вес ≥ 2 кг:

  • От рождения до возраста 1 неделя: около 1,5 мг/кг 1 раз в день

  • Возраст 1-4 недели: около 3 мг/кг, два раза в день

  • Возраст 4-6 недель: около 6 мг/кг, два раза в день

* Приём АРВ-препаратов следует начать как можно скорее, предпочтительно в течение 6–12 часов после родов. Для деталей, касающихся риска перинатальной передачи ВИЧ см. таблицу Лечение антиретровирусными препаратами в неонатальном периоде в соответствии с риском заражения ВИЧ. При выборе продолжительности терапии, основанной на конкретных факторах риска и промежуточных результатах теста на ВИЧ, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в области ВИЧ-инфекции у детей. Относительно АРВ-терапии после неонатального периода см. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection, разработанные Экспертной группой по антиретровирусной терапии и ведению детей, живущих с ВИЧ-инфекцией.

* Новорожденным, которые не могут принимать пероральные препараты, зидовудин (ZDV) можно вводить внутривенно в 75% от пероральной дозы, используя тот же интервал дозирования.

‡ Дальнейшее увеличение доз здовудина (ZDV) и невирапина (NVP) используется для грудных детей, у которых подтверждена ВИЧ-инфекция, и для грудных детей, получающих более длительную профилактику из-за контакта с ВИЧ при грудном вскармливании, в зависимости от их гестационного и календарного возраста; также необходимо проконсультироваться с экспертом в области детской ВИЧ-медицины.

АРТ = антиретровирусная терапия; АРВ = антиретровирусный.

Adapted from the Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of Children Living with HIV: Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection. По состоянию на 02.082023.

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