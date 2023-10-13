*Дозу вводят внутривенно медленно, по меньшей мере на протяжении 60 мин. Начинать нужно с нагрузочной дозы 20 мг/кг. В идеале, необходимо отрегулировать дозировку для достижения 24 часов кривой "концентрация–время" (AUC): минимальная ингибирующая концентрация (MIC) – 400 мг • час/л. В том случае, если этот расчет не может быть выполнен, контролируйте минимальный уровень концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови (целевой уровень обычно = 10–12 мкг/мл [6,9–8,3 мкмоль/л]).