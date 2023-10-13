Дозирование ванкомицина для новорожденных
Креатинин сыворотки (мг/дл)
Доза* (IV)
Интервал введения
≤ 28 недель гестации
> 28 недель гестации
< 0,5
< 0,7
15 мг/кг
Каждые 12 часов
0,5–0,7
0,7–0,9
20 мг/кг
Каждые 24 часа
0,8–1
1–1,2
15 мг/кг
Каждые 24 часа
1,1–1,4
1,3–1,6
10 мг/кг
Каждые 24 часа
> 1,4
> 1,6
15 мг/кг
Каждые 48 часов
*Дозу вводят внутривенно медленно, по меньшей мере на протяжении 60 мин. Начинать нужно с нагрузочной дозы 20 мг/кг. В идеале, необходимо отрегулировать дозировку для достижения 24 часов кривой "концентрация–время" (AUC): минимальная ингибирующая концентрация (MIC) – 400 мг • час/л. В том случае, если этот расчет не может быть выполнен, контролируйте минимальный уровень концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови (целевой уровень обычно = 10–12 мкг/мл [6,9–8,3 мкмоль/л]).
AUC = площадь под кривой зависимости "концентрация–время"; МИК = минимальная ингибирующая концентрация.
Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.