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Дозирование ванкомицина для новорожденных

Креатинин сыворотки (мг/дл)

Доза* (IV)

Интервал введения

≤ 28 недель гестации

> 28 недель гестации

< 0,5

< 0,7

15 мг/кг

Каждые 12 часов

0,5–0,7

0,7–0,9

20 мг/кг

Каждые 24 часа

0,8–1

1–1,2

15 мг/кг

Каждые 24 часа

1,1–1,4

1,3–1,6

10 мг/кг

Каждые 24 часа

> 1,4

> 1,6

15 мг/кг

Каждые 48 часов

*Дозу вводят внутривенно медленно, по меньшей мере на протяжении 60 мин. Начинать нужно с нагрузочной дозы 20 мг/кг. В идеале, необходимо отрегулировать дозировку для достижения 24 часов кривой "концентрация–время" (AUC): минимальная ингибирующая концентрация (MIC) – 400 мг • час/л. В том случае, если этот расчет не может быть выполнен, контролируйте минимальный уровень концентрации лекарственного препарата в сыворотке крови (целевой уровень обычно = 10–12 мкг/мл [6,9–8,3 мкмоль/л]).

AUC = площадь под кривой зависимости "концентрация–время"; МИК = минимальная ингибирующая концентрация.

Adapted from Bradley JS, Nelson JD: Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy, ed. 24. Itasca, American Academy of Pediatrics, 2018.

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