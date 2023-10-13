Дифференцировка остеопороза и остеомаляции
К этому приводят два метаболических расстройства: остеопороз и остеомаляция.
При остеопорозе отмечается снижение костной массы, наряду с нормальным соотношением между минеральным и органическим компонентами кости.
При остеомаляции отмечается низкое значение отношения минерального компонента к костному матриксу.
Остеопороз является следствием снижения массы костной ткани из-за повышения ее резорбции и нарушения процесса формирования костной ткани. Остеомаляция развивается в результате нарушений минерализации, обычно по причине тяжелого дефицита витамина D или нарушения метаболизма витамина D (см. Витамин D). Остеомаляция может быть вызвана нарушениями всасывания витамина D (например, целиакия) и приемом некоторых лекарств (например, противоэпилептических препаратов). Остеопороз в Соедененных Штатах встречается гораздо чаще, чем остеомаляция. Эти два расстройства могут присутствовать одновременно, и их клиническая картина схожа; кроме того, у пациентов с остеопорозом может наблюдаться легкий или умеренный дефицит витамина D.
Остеомаляцию следует заподозрить, если у пациента возникают боли в костях, рецидивирующие переломы ребер или другие необычные переломы, а уровень витамина D стабильно очень низкий. Для окончательной дифференциации этих двух заболеваний, врачи могут провести тетрациклин-меченную биопсию кости, но это редко выполняется.