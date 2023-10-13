Дифференцирование генерализованного гипопитуитаризма от других отдельных нарушений
Заболевание
Дифференцирующие признаки
Преобладание женских гормонов; кахексия; аномальные представления по поводу питания и схемы тела; поддержание вторичных половых признаков без учета аменореи; увеличение базального уровня гормона роста и кортизола
Признаки заболевания печени; лабораторные исследования
Миотоническая дистрофия
Прогрессирующая слабость; преждевременное облысение, катаракта; ускоренное старение черт лица; лабораторные исследования
Полигландулярная аутоиммунная болезнь†
Уровни гормонов гипофиза
* Может наблюдаться гипогонадизм и общая слабость.
† Если пораженные железы являются железами-мишенями гипофиза.