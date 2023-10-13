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Дифференцирование генерализованного гипопитуитаризма от других отдельных нарушений

Заболевание

Дифференцирующие признаки

Нервная анорексия

Преобладание женских гормонов; кахексия; аномальные представления по поводу питания и схемы тела; поддержание вторичных половых признаков без учета аменореи; увеличение базального уровня гормона роста и кортизола

Алкогольная болезнь печени или гемохроматоз*

Признаки заболевания печени; лабораторные исследования

Миотоническая дистрофия

Прогрессирующая слабость; преждевременное облысение, катаракта; ускоренное старение черт лица; лабораторные исследования

Полигландулярная аутоиммунная болезнь†

Уровни гормонов гипофиза

* Может наблюдаться гипогонадизм и общая слабость.

† Если пораженные железы являются железами-мишенями гипофиза.

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