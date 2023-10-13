Дифференциация стафилококкового синдрома ошпаренной кожи (ССОК) и токсического эпидермального некролиза (ТЭН)
Характеристика
ССОК
ТЭН
Инфицированные пациенты
Грудные дети, маленькие дети и взрослые с ослабленным иммунитетом
Пожилые
История болезни пациента
Недавняя стафилококковая инфекция
Применение медикаментов
Уровень эпидермальной деградации (образование волдыря)*
В гранулярном (наружном) слое эпидермиса
Между эпидермисом и дермой, или на уровне базальной мембраны
* Определяется пробой Тцанка либо с помощью замороженных срезов свежего образца кожи.