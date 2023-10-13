skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дифференциация стафилококкового синдрома ошпаренной кожи (ССОК) и токсического эпидермального некролиза (ТЭН)

Характеристика

ССОК

ТЭН

Инфицированные пациенты

Грудные дети, маленькие дети и взрослые с ослабленным иммунитетом

Пожилые

История болезни пациента

Недавняя стафилококковая инфекция

Применение медикаментов

Уровень эпидермальной деградации (образование волдыря)*

В гранулярном (наружном) слое эпидермиса

Между эпидермисом и дермой, или на уровне базальной мембраны

* Определяется пробой Тцанка либо с помощью замороженных срезов свежего образца кожи.

По этим темам