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Дифференциация буллезного пемфигоида и вульгарной пузырчатки

Заболевание

Внешний вид

Вовлечение слизистой оболочки рта

Зуд

Симптом Никольского

Прогноз

Буллезный пемфигоид

Напряженные буллы, образующиеся на внешне здоровой или эритематозной коже или утрикарно-выглядящие бляшки

Редко с наличием мелких пузырьков

Распространенный

Как правило, не отягощен

Обычно хороший; иногда со смертельным исходом у пожилых людей

Вульгарная пузырчатка

Вялые буллы различных размеров

Часто отслоение кожи или слизистой оболочки, оставляющее болезненные эрозии

Обычно начинается в ротовой полости

Отсутствует

Положительный

Смертность при лечении 10%; без лечения смертность выше

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