Дифференциация буллезного пемфигоида и вульгарной пузырчатки
Заболевание
Внешний вид
Вовлечение слизистой оболочки рта
Зуд
Симптом Никольского
Прогноз
Буллезный пемфигоид
Напряженные буллы, образующиеся на внешне здоровой или эритематозной коже или утрикарно-выглядящие бляшки
Редко с наличием мелких пузырьков
Распространенный
Как правило, не отягощен
Обычно хороший; иногда со смертельным исходом у пожилых людей
Вялые буллы различных размеров
Часто отслоение кожи или слизистой оболочки, оставляющее болезненные эрозии
Обычно начинается в ротовой полости
Отсутствует
Положительный
Смертность при лечении ≤ 10%; без лечения смертность выше