Дифференциальный диагноз саркоидоза
Тип
Заболевания
Микобактериальная инфекция
Атипичные микобактерии
Грибковая инфекция
Другие инфекции
Болезнь кошачьих царапин (только лимфатические узлы)
Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii
Ревматологические заболевания
Ювенильный идиопатический артрит (Ювенильный ревматоидный артрит)
Болезнь Кикучи-Фуджимото (только лимфатические узлы)
Гематологические злокачественные заболевания
Болезнь Кастлемана (лимфопролиферативное заболевание, связанное с инфекцией ВИЧ или вирусом герпеса человека 8)
Аллергия
Металлы, встречающиеся в производственной среде: алюминий (производство приборов и оборудования, строительная промышленность), кремний (строительство, горнодобывающая промышленность, литейное производство), бериллий (аэрокосмическая промышленность, производство ядерных реакторов), титан (производство медицинских имплантов, косметики, красок), цирконий (производство хирургических приборов, стекла, амальгамы)
Органические антигены, вызывающие гиперчувствительный пневмонит: актиномицеты, атипичные микобактериальные антигены, грибы, споры грибов, другие биоаэрозоли
Неорганические антигены, вызывающие гиперчувствительный пневмонит: изоцианат, пиретрины
Реакция на лекарственные препараты (например, миноциклин, блеомицин, нитрофурантоин)
Вапирование, индуцированное
Другое
Аспирация инородного тела
Гранулематозный гепатит
Воспалительные заболевания кишечника