skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Дифференциальный диагноз саркоидоза

Тип

Заболевания

Микобактериальная инфекция

Атипичные микобактерии

Туберкулез

Грибковая инфекция

Аспергиллез

Бластомикоз

Кокцидиоидомикоз

Криптококкоз

Гистоплазмоз

Другие инфекции

Бруцеллез

Болезнь кошачьих царапин (только лимфатические узлы)

Микоплазменная инфекция

Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii

Сифилис

Ревматологические заболевания

Гранулематоз с полиангиитом

Ювенильный идиопатический артрит (Ювенильный ревматоидный артрит)

Болезнь Кикучи-Фуджимото (только лимфатические узлы)

Ревматоидный артрит

Синдром Шегрена

Гематологические злокачественные заболевания

Болезнь Кастлемана (лимфопролиферативное заболевание, связанное с инфекцией ВИЧ или вирусом герпеса человека 8)

Лимфома Ходжкина

Неходжкинская лимфома

Аллергия

Металлы, встречающиеся в производственной среде: алюминий (производство приборов и оборудования, строительная промышленность), кремний (строительство, горнодобывающая промышленность, литейное производство), бериллий (аэрокосмическая промышленность, производство ядерных реакторов), титан (производство медицинских имплантов, косметики, красок), цирконий (производство хирургических приборов, стекла, амальгамы)

Органические антигены, вызывающие гиперчувствительный пневмонит: актиномицеты, атипичные микобактериальные антигены, грибы, споры грибов, другие биоаэрозоли

Неорганические антигены, вызывающие гиперчувствительный пневмонит: изоцианат, пиретрины

Реакция на лекарственные препараты (например, миноциклин, блеомицин, нитрофурантоин)

Вапирование, индуцированное

Другое

Аспирация инородного тела

Гранулематозный гепатит

Воспалительные заболевания кишечника

Лимфоидная интерстициальная пневмония

По этим темам